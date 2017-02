No cederán a presiones de transportistas

JULIETA ORTIZ Publicada el

El Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que no cederán a las presiones de los concesionarios de Transporte Público para incrementar hasta 2 pesos la tarifa del pasaje, pues su administración no funciona conforme a las exigencias de manifestantes.

Lo anterior, ante las exigencias de los transportistas para que se analice el incremento de la tarifa, se regule la tarifa preferencial y se les aprueben nuevas concesiones para poner en marcha las nuevas unidades de transporte público.

Ortiz Gutiérrez que hasta el momento no cuentan con una petición formal de aumento al pasaje, la cual no se dará si no se mejoran cuestiones como la mejora del servicio que se le otorga al ciudadano, la capacitación a los choferes, que es de lo que más se queja el usuario, y la imagen de las unidades.

"Nos basamos en la encuesta ciudadana, en lo que dice el pueblo, en cual va a ser el resultado de una decisión, por eso digo que tenemos que ser cuidadosos y además tenemos que hacer compromisos de varias naturalezas, no solamente un incremento porque si", dijo.

El Alcalde señaló que hay empresas de transporte que si han cumplido con los compromisos iniciales de mejorar y que algunas otras han hecho caso omiso, sin mencionar cuales, por lo que tendrán que evaluar la situación de cada una para incorporar nuevas rutas y descontinuar las unidades chatarra.

"Estamos en la mejor disposición de sentarnos, el ingeniero Félix ha estado con ellos, yo personalmente he estado en un par de reuniones, yo diría que no agotemos diálogos, que nos sentemos a platicar como debe de ser", enfatizó.