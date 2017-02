No cederán ante marchas por parte del Transporte público

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

El Gobierno Municipal no cederá a presiones ni marchas, señaló el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, tras el anuncio de marcha de los concesionarios de Transporte público.



Comentó que no están cerrados al incremento de tarifa pero tampoco a condicionar el buen servicio a los ciudadanos.



Indicó que esta administración pública no funcionará conforme a exigencias y marchas, y que antes de pensar en incremento deben mejorar sus condiciones de servicio, la capacitación y las unidades.