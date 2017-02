Pide el Obispo de Irapuato no juzgar a Iglesia

REDACCIÓN Publicada el

El Obispo de Irapuato evocó a la sociedad a no juzgar a la Iglesia tras la acusación hecha en contra del ex sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, quién ya suma dos denuncias por abuso sexual en contra de dos menores de edad, en Irapuato.



José de Jesús Martínez Zepeda, se mostró renuente a declarar en torno al tema, pero dijo que la Diócesis de Irapuato respalda la postura de la Arquidiócesis de León en torno a estos señalamientos emitidos ayer en un boletín de prensa.



“El mensaje que nosotros damos es el mismo... Ya no podemos hacer un comunicado porque hacemos un “merequetengue”, el juicio iniciará el próximo viernes pero ya lo juzgaron y lo lincharon, nosotros vamos a esperar” refirió el Obispo de Irapuato.