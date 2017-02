Piden aumentar mínimo 2 pesos al transporte público

IVONNE MANCERA Publicada el

Dos pesos como mínimo piden aumentar empresarios del transporte urbano la tarifa en del pasaje a las autoridades municipales, ante el incremento de la gasolina durante este 2017, informó el representante de Omnibus del Centro, Víctor Morales.

El empresario del transporte público señaló que sería la forma de hacerle frente al incremento del diesel, que representa el gasto de las dos terceras partes de lo que se invierte a diario para que las unidades de transporte funcionen en Irapuato.

"El costo de la gasolina depende de la ruta porque es depende de cuántos kilómetros tiene de recorrido, en el caso particular recorro 34.5 kilómetros, donde me gasto un promedio de 11 a 12 litros por vuelta y donde tengo un consumo de 8 a 9 mil litros de diesel semanales, si lo multiplicamos por 3.05 que aumentó el combustible, tenemos un gasto bastante fuerte que no sabemos cómo solucionarlo", explicó.

Morales señaló que como empresarios de este servicio, buscan mejorar la calidad del transporte para los irapuatenses, por lo que arrancó la actividad de 17 unidades de 9 diferentes empresas, aunque se encuentran sin plaquear, debido a la falta de concesiones actualizadas a las que el Gobierno Municipal no ha dado salida.

"No traemos placas, tenemos un permiso; para sacar unas placas hay que ir a Oficinas de Gobierno, te hacen la baja de volada pero para dar de alta te piden como requisito presentar el titulo de concesión físicamente, y aun cuando tengo un titulo concesión protocolizado por la ley, no me es suficiente, quieren el nuevo, que no lo tenemos, lo recogieron en la Administración de Sixto Zetina", detalló.

El transportista señaló que han manifestado con las autoridades municipales, en específico con el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, su apertura para poder resolver los problemas en el transporte público, renovando unidades.

"El Presidente dice que no estamos cumpliendo y que se espera a que se haga la reestructuración o el estudio para la reestructuración de rutas, que no es de la noche a la mañana, tranquilamente podemos hablar de dos años, no hay otra cosa que se pueda hacer tan rápido", comentó.

El representante de Omnibus del Centro indicó que se giró un oficio para que el Gobierno pudiera emprender las mesas de trabajo para poder platicar del incremento de la tarifa y la mejora del servicio.

"La tarifa siempre ha sido una cosa política, hay que sentarse, ellos (Gobierno) fueron quienes se pararon de la mesa y resulta que ya no hubo pláticas, porque ya no quisieron seguir platicando", finalizó.