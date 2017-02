Se niega Gobernador a declarar

REDACCIÓN Publicada el

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez se negó a dar opinión sobre el caso de abuso sexual del ex Sacerdote Jorge Raúl Villegas, quien está imputado por 3 delitos distintos en agravio de menores.



Durante la gira de obras por el 470 aniversario de Irapuato, el mandatario estatal fue cuestionado sobre el caso; sin embargo no se detuvo ni quiso dar opinión.



“Ahorita no, ya quedé de ir con esos cuates (al Zoológico), ahorita en el evento del Banco de Leche ahí nos lo echamos (entrevista)”, dijo al retirarse hacia las instalaciones del Zoológico de Irapuato.