Tras cateo localizan vehículos con reporte de robo

Elementos de la Policía Ministerial, en conjunto con policías municipales y efectivos del Ejercito Méxicano realizaron el aseguramiento de varios vehículos; algunos con reporte de robo y otros con series alteradas en un domicilio de la comunidad San Antonio Texas.



Fue después de varios meses de investigación, que los agentes lograron asegurar los vehículos.



Fue a la 1 de la tarde, que un convoy de unidades se dirigió a la salida a Romita.



El convoy entró a la comunidad San Antonio Texas y de inmediato fueron a la calle Pino.



Ahí, en un domicilio del cual no tiene número visible, los efectivos ministeriales comenzaron a tocar a fin de que saliera alguien.



Al no tener respuesta, forzaron la chapa e ingresaron, todo esto con una orden de cateo.



En cuanto lograron abrir, en el patio del domicilio encontraron los vehículos, los cuales son; una camioneta Nissan pick up, con reporte de robo, Ford negra, pickup con reporte, GMC pickup negra alterada, Ford ranger pickup verde alterada, Nissan Palmera sedan blanco alterado, Chevrolet Chevi sedan negro alterado, VW pointer, sedan, azul alterado y una camioneta Chevrolet S10, azul, con reporte de robo.



Todos los vehículos fueron llevados a una pensión correspondiente.