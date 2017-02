Chivas TV irá tras Facebook y Google

REDACCIÓN Publicada el

El CEO de Omnilife, José Luis Higuera, habló con Fox Sports sobre la posibilidad de demandar a empresas como Google y Facebook, debido a que ambas plataformas han servido para que distintos usuarios transmitan los juegos de Chivas como local a través de videos en vivo ilegalmente.

"Ha sido muy evidente la piratería sobre Chivas TV. Así que después de un tiempo, bien asesorados y con documentos, vamos a iniciar con todo el proceso contra las empresas que resulten responsables”. señaló.

“Acá se está haciendo sin nuestro consentimiento y autorización, se le puede llamar piratería. Más que una demanda, primero son notificaciones, así son los procesos legales. No va a ser algo fácil, pero tenemos derechos a pedir que no se utilicen estos medios para que se haga uso indebido de nuestra señal”, agregó el CEO de Grupo Omnilife Chivas.

"Cuando no hay identidad es muy difícil, no así cuando es muy evidente con empresas como Facebook o Google. No estamos diciendo que ellos lo hagan, pero utilizan su medio y ellos sí pueden evitar esta acción ilegal; esperamos su colaboración, si no tomaremos medidas”, finalizó.