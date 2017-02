Acuerdan supervisar avances en compromisos de transportistas leoneses

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | LEÓN Publicada el

Autoridades municipales informaron ayer que cada mes reportarán los avances en el cumplimiento de los compromisos hechos por los concesionarios del transporte público.

Esto tras la firma del acuerdo en el que se establece la vigilancia por parte del Consejo Ciudadano de la Contraloría Social (CCCS).

La mañana de ayer integrantes del Consejo conformado en agosto pasado, transportistas y autoridades locales firmaron el convenio para revisar el cumplimento de compromisos que hicieron los empresarios a cambio de que les autorizaran el incremento al pasaje.

Enrique Dorantes Díaz, quien preside el Consejo Ciudadano, recordó la exigencia social de mejoras en el servicio, por lo que dijo que se requiere estar atentos a que cada acuerdo se cumpla.

El alcalde Héctor López Santillana habló sobre la creciente complicación en el tema de movilidad urbana.

"Se ha sumado a divisiones coyunturales para obstaculizar el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte", comentó.

Además felicitó a los empresarios transportistas por su confianza al invertir casi 300 millones de pesos.

"Los acuerdos tarifarios han sido, son y serán siempre cumplidos a cabalidad", dijo Daniel Villaseñor Moreno, presidente de los Transportistas Coordinados de León.

"Si la Dirección de Tránsito no coadyuva para que la pirámide de la movilidad urbana esté invertida y no como está hoy, de una vez les aseguro que no habrá una mejora sustancial para el usuario", aseveró.

"Lo que pide el usuario es velocidad y frecuencia, pero no se las podemos dar porque tenemos un problema de infraestructura en la calle", dijo.

Luis Enrique Moreno Cortés, director de Movilidad, reiteró que el reporte de avances al Consejo Ciudadano de Contraloría Social será mensual.