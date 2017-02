Exigen transportistas mayor apoyo policiaco

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | LEÓN Publicada el

Los operativos de acompañamiento en el Sistema Integrado de Transporte (SIT) que han mencionado las autoridades de Seguridad Pública fueron desmentidos ayer por empresarios transportistas, quienes denuncian que los hechos delictivos contra usuarios y choferes continúan e incluso se reportan ataques con pedradas y disparos.

"En el caso exclusivo del sistema troncal, es decir, las orugas, sí ha bajado mucho (el indice delictivo), pero en toda la periferia no; y la gran mayoría de nuestros usuarios se transportan en la periferia, es decir en los autobuses tradicionales", externó Daniel Villaseñor Moreno, presidente de los Transportistas Coordinados de León.

El empresario fue cuestionado sobre la presencia que las autoridades policiacas han afirmado que hay en el sistema de transporte y respondió que no sabía del tema.

"Desconozco la declaración de que nos acompañan a las terminales, eso no es cierto; no sé dónde está ese acompañamiento, no lo tenemos. En las orugas sí hay vigilancia, pero en los camiones y en la periferias, en las bases no lo tenemos", aseguró.

Ante la continuidad en asaltos y otros hechos que consideró mero vandalismo, narró que ya envió información al secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña.

"Le he mandado dos veces puntos muy específicos desde calles, horarios y días de dónde suceden los delitos que se traducen en gastos de hasta entre cuatro y cinco millones de pesos al año para los transportistas", aseveró.

"Ayer en la colonia Esmeralda tuvimos hasta un camión balaceado. Vemos preocupante la situación, pues se ha presentado casi todos los días".

Señaló que en colonias como: San Juan de Abajo, 10 de Mayo, Las Joyas, Los Castillos, Nuevo León y Villas de San Juan también son constantes los ilícitos.

Aunque se ha planteado conectar la vigilancia del SIT con el C4, Villaseñor consideró que hay falta de voluntad por parte de las autoridades.

"Nuestro centro de monitoreo está a tres cuadras del C4 y por ahí pasa una línea de fibra óptica, entonces no comprendo. Simplemente nos dicen que están trabajado en eso", dijo.

Ven a comerciantes



posibles cómplices

Luis Enrique Moreno Cortés, director de Movilidad Municipal, confirmó los reportes de agresiones, pero consideró que es imposible tener un policía en cada uno de los mil 600 camiones urbanos que hay en el municipio.

Por ahora no se cuenta con una estadística específica y para ello llamó a concesionarios y usuarios a denunciar los casos y sumar datos.

Al hablar sobre la necesidad de que otras áreas del Gobierno local coadyuven en el tema de seguridad en el transporte, evidenció la posibilidad de que haya complicidad de comerciantes en estos hechos.

"En esas cosas de comercio también se pueden estar ocultando informaciones y hechos que pueden estar propiciando también estos delitos en ciertas zonas", comentó.

"Digo esto porque hay una alta resistencia de algunos grupos de abandonar ese tipo de operación en terminales como San Jerónimo o San Juan Bosco y concidentemente en algunas de ellas se están registrando hechos contra los usuarios", agregó.

Finalmente, el funcionario recordó que los compromisos de los concesionarios establecen colaboración para iluminar paradas a fin de inhibir delitos y que se prevén 130 luminarias este año.