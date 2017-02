No van ni a la escuela en Lomas de Echeveste

EDITH ROJAS | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Vecinos de Lomas de Echeveste han vivido las últimas semanas con más temor y algunas personas en días pasados incluso no mandaron ni a sus hijos a la escuela debido a la inseguridad.

“Hubo un asesinato que si de alguna manera impactó a la colonia, entonces esa semana casi no los mandaban por la inseguridad, por miedo de que fueran a pelearse, algunas mamás optaron por no mandar a sus hijos a la escuela”, aseguró Ernesto Juárez, un vecino de la calle Puma, que es una de las más conflictivas de la colonia.

El dos de febrero en esta colonia se registró el crimen de un joven en la calle Leopardo, lo que desató más miedo en vecinos.

“Mi hijo no va en esta escuela, pero en la semana de psicosis corrieron la voz para no mandar a los niños a la escuela, una amiga mía tiene hijos en la primaria y no fueron a clases varios días. Aquí está muy peligroso”, agregó la señora Lupita Méndez.

“Con mamás de otros niños escuché que no iba haber clases en el kinder un día y por si las dudas no mandé a mi hijo, porque si está peligroso. Creo que no fue algo confirmado pero se corrió el rumor”, dijo una madre de familia.

Además del crimen, vecinos aseguran que en dicha colonia por lo menos cada semana se realizan campales entre integrantes de diversas bandas.

“Algunos están muy chicos, de 13 o 14 años se ven y ya andan de peleoneros, ¿dónde están los papás?, aunque venga la Policía todo comienza por la casa”, aseguró un comerciante.

Otros vecinos aseguraron que por la colonia si han visto que la Policía Municipal realiza rondines, incluso afirmaron que han contado con el apoyo de la Policía Montada y hasta del Ejército.