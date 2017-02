Orientan con plataforma a víctimas de violación

ANDREA MURILLO Publicada el

Las víctimas de violación cuentan ya con una herramienta tecnológica que las orienta sobre sus derechos, sobre a dónde acudir a recibir ayuda y cómo presentar una denuncia penal.



En la Universidad Iberoamericana, REDefine y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir presentaron ayer la plataforma “Tiempo fuera, ruta de acción en caso de violación”, (www.tiempofuera.mx) herramienta tecnológica que tiene por objetivo guiar a las mujeres y niñas que pasan o pasaron por violencia sexual.



“Tiempo Fuera”, según las organización, se creo por las alarmantes estadísticas de violaciones sexuales en el país y por la ineficiente política pública que tienen las mujeres.



“Y es que la estimación de los delitos no denunciados pasan a 141 mil 191 por concepto de abuso sexual y 129 mil 292 por violación en todo México, de los cuales, 775 mil 184 mujeres no reciben atención especializada, según la Auditoria Superior de la Federación.



“La plataforma presenta los derechos y el trato que debe recibir la víctima, la documentación que necesita para levantar la denuncia en el Ministerio Público o a dónde dirigirse para recibir acompañamiento”, mencionó Sofía Robles, investigadora, activista y coordinadora de REDefine México (Red nacional por los derechos sexuales y reproductivos).



La herramienta permite además descargar un formato para solicitar la interrupción legal del embarazo, derecho contemplado en la NOM 46 cuando se trata de una violación.



“Después de 4 click la Ruta Tiempo Fuera les dará la mejor respuesta a la víctima, no pedimos ningún dato de la víctima salvo el tiempo transcurrido después del ataque sexual”, dijo Rubén López, oficial de Investigación en Simone de Beauvoir.



La plataforma señala las instancias para que atiendan a las víctimas: Ministerio Público, instituciones de Salud (primero y segundo nivel de atención), los Centros de Atención para la Mujer Estatal e Inmujeres.



“Sabemos que no vamos a poder erradicar el problema pero podremos tener estadísticas y tratar de hacer incidencia para que la política pública tome su papel para que haya erradicación y no sólo un soporte de lo que sucede”, finalizó López Juárez.