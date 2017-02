Asteriscos

***LEEENTOS

Si alguien ve al contralor Esteban Ramírez Sánchez puede preguntarle si en el municipio se aplicarán la sanciones que recomendó la Auditoría Superior del Estado luego de las revisiones a la administración 2012-2015.

***CALLADITO

Con el argumento de que no puede hablar del tema para no entorpecer los procesos, el funcionario mantiene en secreto si habrá sanciones o no. El tiempo corre y no se sabe si todo quedará en papel.

***YA PARA QUÉ

Ojalá que no les pase como en casos anteriores que cuando las sanciones administrativas se anuncian ya no tienen efecto, pues los proceso tardaron tanto que hasta pierden vigencia.

***SEGUNDA VUELTA

Aunque aún falta que se definan bien las reglas del juego, al menos en la bancada azul del Congreso local no hay diputado que no esté interesado en reelegirse en 2018. Todos están a la espera de que su dirigencia estatal y en la misma legislatura se establezcan las reglas para buscar mantener el cargo por un segundo periodo.

*VOTANTES

Pero el tema que se discute al interior del PAN es que no todos están de acuerdo con que la bancada azul pueda reelegirse, pues con la redistritación que marcó el Instituto Nacional Electoral (INE) todo cambió y por lo tanto los diputados actuales ya no representan a los mismos electores que los votaron en 2015.

*NUEVOS

Habrá que esperar a ver qué decisión toman, si los dejan reelegirle para el próximo año o ceden los espacios a nuevos candidatos.

*TIEMPOS

Por lo que respecta a las reglas del juego al interior del blanquiazul, parece que lo que ya va tomando forma son los tiempos para pedir licencia; por ahora la propuesta es que aquellos que busquen la reelección deben pedir licencia hasta que inicien los tiempos oficiales de campaña. Es decir, podrán seguir en el cargo mientras se dan los procesos internos.

***¿OLVIDADO?

Cada quien tendrá su juicio, pero pareciera que el tema del cumplimiento de los compromisos de los concesionarios del transporte público marcha a paso de oruga. Aunque cumplirlos fue la moneda de cambio para que el Municipio de León haya autorizado el incremento a la tarifa en diciembre pasado.

*POR FIN

Hoy será la firma de compromisos entre la Contraloría Social y los empresarios del transporte. Es bueno que todo quede por escrito, aunque el tema no son precisamente los compromisos. Lo que hasta ayer no quedaba claro son los plazos en que deberán alcanzarse esas metas y sobre todo las sanciones que se aplicarán si no se cumplen. Habrá que esperar.

*COMISIÓN ESPECIAL

Se supone que los integrantes del Consejo Ciudadano de Contraloría integraron una Comisión Especial del Transporte, que pondrá especial atención en los compromisos y verificará que den cumplimiento.

*CORRE TIEMPO

Firmar los compromisos es un primer paso, pero desde el 21 de diciembre que se anunció el aumento al pasaje. Lo que los ciudadanos esperan es saber a detalle qué beneficios recibirán a cambio y sobre todo cuándo, por lo que en eso de establecer las reglas el Municipio y los Transportistas ya se estaban tardando.

***ESTRENO

Hoy se estrenan en las reuniones los nuevos integrantes del Consejo del Parque Metropolitano de León y su presidente Arturo Rodríguez López quien, por cierto, ya fue muy claro en decir que primero analizará los temas pendientes.

*BIENVENIDO

Hasta del síndico Carlos Medina Plascencia, que ha criticado el trabajo en el Metropolitano, aplaudió la entrada de Rodríguez para mantener la vocación ecológica del parque. Habrá que ver qué pasa con eventos artísticos y de otra índole que lo eligen como sede cada año.

*GRILLAS ECOLÓGICAS

Otro tema que habrá que ver qué dirección toma es la relación con el actual director, Francisco Javier Camarena Juárez, quien según se sabe también promovió la inclusión en el consejo de integrantes de la Asociación Mexicana de Arboristas, encabezada por la doctora Rosario Terrones, quien es propietaria del vivero Arboceta Mexicana.

*AGRADECIDO

A su vez Terrones promovió al activista Ricardo Ibelles para que fuera el presidente de la Asociación de Arboristas. Ricardo es muy cercano de la nueva consejera, María Linaloe Galicia, y forma parte del mismo grupo FURA, en el que también se menciona a Martín Tovar Hurtado y Mónica Elías.

*OBSERVACIONES

El que no descansa, al menos en redes sociales, es el ex diputado Franz Ignacio Espejel, presidente del Movimiento Ciudadano Ecologista, quien asegura que con el nuevo consejo hay “malas señales en la conducción del Parque Metropolitano” y asegura que hubo imprudencia en la selección del Consejo y que todo está bajo sospecha, “con posible conflicto de intereses”. Aunque no ha dado pruebas de nada, adelanta que estarán bajo su lupa.

*EN LA MIRA

Franz dijo que la representante de FURA, María Linaloe, “está contaminando al Consejo y que el Parque Metropolitano actuará bajo su criterio o será útil instrumento de intereses de Ricardo Ibelles”; además, que la mancuerna formada por Javier Camarena y FURA es pura dinamita de intereses. ¿Será?

Va Márquez con la chaviza

El gobernador Miguel Márquez Márquez estuvo de visita el martes pasado en el Cecyt 17 en León. Acudió con su equipo de Comunicación para grabar varios videos que utilizará en su próximo informe de Gobierno, programado para el próximo jueves 2 de marzo.