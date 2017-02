Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

FRENO DE MANO

Parece que el fenómeno Donald Trump ya comenzó a causar malas noticias en la industria automotriz de México, al menos así lo reflejan las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), bajo el mando de Eduardo Solís Sánchez, que registraron en el primer mes del año una caída de 0.7% en comparación con lo sucedido en enero del 2016, siendo Canadá con 18.8% y Estados Unidos con 1.8% los destinos que mayor caída tuvieron..

Cifras contrastantes que las armadoras ubicadas en México obtuvieron a América Latina, y Europa con un crecimiento de 123%.

Un factor que originó la baja en envíos a territorio norteamericano, de acuerdo co la propia AMIA, fue que en Estados Unidos la venta de autos nuevos fue 1.7% menor que en enero del 2016.

La proyección que tienen es que al finalizar el año las exportaciones a Estados Unidos procedentes de México no tengan mayor crecimiento, pero tampoco una disminución en un contexto que podría traer un ligero estancamiento que cause que las exportaciones a EU no aumenten sustantivamente.

En cuanto a las firmas automotrices que se concentran en Guanajuato, llama la atención que General Motors tuvo un crecimiento de 7.4%, Honda tuvo una reducción de 18.2%, Toyota su caída fue de 3.4%, mientras que Mazda el aumento fue de 12.3%.

DE PIEL GRUESA

En la presentación de “Mi Guanajuato Querido”, exhibición que destaca los productos de sectores como el cuero-calzado en el Senado de la República, Pedro Camarena Plascencia, de la CICUR, destacó que un 25% de las necesidades de piel para el sector automotriz es cubierto por México.

En León existen dos personajes extranjeros que cubren la mayor parte de ese porcentaje: Bader y Eagle Otawa.

La primera de ellas tiene un par de plantas en León y una más en Lagos de Moreno.

En dos de sus plantas se dedican a la producción de cuero para interiores automotrices y proceso de corte. Desde León atienden solicitudes de clientes como: BMW, Mercedes Benz y General Motors, mientras que en el Parque Industrial Colinas de Lagos atienden sobre todo a su cliente Audi.

Eagle Otawa es proveedora de empresas como Ford, Honda, General Motors, Nissan, Chrysler, Toyota y Hino Motors.

SIN PRECEDENTES

La zona industrial del Bajío el año pasado fue la que mejores números presentó en México, llegando a registrar un máximo histórico..

El Área Bruta Rentable (ABR) ocupada durante 2016 en espacios industriales de la zona centro alcanzó los 8.5 millones de metros cuadrados (m2), equivalente al 93% del total del inventario.

Las cifras generadas por corretaje CBRE al frente de Samuel Campos, registraron que durante 2016 el crecimiento en la renta de nuevos espacios fue de alrededor de 25%, comparado con un año antes, con reporte de 1.2 millones de m2.

TEMA INTERESANTE

Para considerar en la agenda, hoy por la tarde en la Universidad Iberoamericana de León se abordará el tema: “Los Primeros 30 Días De Trump”..

El panel estará integrado por el Dr. John Wendelin Nowell, coordinador del Programa de Migración de la Ibero León; Dr. J. Eddie César Villegas Zermeño, coordinador del Doctorado en Administración;

Mirna Bañuelos Hernández, directora del departamento de Ciencias Económicas Administrativas; David Martínez Mendizábal, doctor en Estudios Científico-Sociales y miembro del Departamento de Investigación y posgrado.