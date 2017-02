Advierten riesgo en relación México-EU

AGENCIA REFORMA | Claudia Guerrero. Ciudad de México Publicada el

Gerónimo Gutiérrez, propuesto como Embajador de México en Estados Unidos, advirtió que existe el riesgo de un descarrilamiento mayúsculo en la relación de México con ese país.



Durante una reunión con senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el aspirante reconoció que los vínculos entre los Gobiernos de ambas naciones están en un punto crítico.



“Hay, a mi juicio, la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo. Hay también, está al alcance, la posibilidad de construir una relación mejor”, expresó.



“La relación entre México y Estados Unidos, y más específicamente entre sus Gobiernos, se encuentra en un punto crítico”.



Frente a los legisladores federales consideró que debe darse un cambio en la relación con el país vecino, pero no a cualquier costo.



“Estoy cierto de que no debe ser un cambio ni a cualquier costo ni bajo cualesquiera condiciones y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional”, aseveró.



Gutiérrez dijo que no se debe minimizar la evolución que ha tenido la relación entre México y la unión americana.



Piden ratificarlo



El Senado recibió de manera formal la solicitud para ratificar a Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en Estados Unidos.



A diferencia de otros nombramientos, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara alta no publica un oficio firmado por el presidente Enrique Peña Nieto con la propuesta.



En su lugar, sólo aparecen dos oficios de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.



En el primero, únicamente se hace referencia el trámite y en el segundo se informa que se envían al Senado 31 carpetas con datos sobre el aspirante al cargo diplomático.



Está previsto que la Mesa Directiva turne la solicitud a comisiones para su análisis.Gerónimo Gutiérrez, propuesto como Embajador de México en Estados Unidos, advirtió que existe el riesgo de un descarrilamiento mayúsculo en la relación de México con ese país.



Durante una reunión con senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el aspirante reconoció que los vínculos entre los Gobiernos de ambas naciones están en un punto crítico.



“Hay, a mi juicio, la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo. Hay también, está al alcance, la posibilidad de construir una relación mejor”, expresó.



“La relación entre México y Estados Unidos, y más específicamente entre sus Gobiernos, se encuentra en un punto crítico”.



Frente a los legisladores federales consideró que debe darse un cambio en la relación con el país vecino, pero no a cualquier costo.



“Estoy cierto de que no debe ser un cambio ni a cualquier costo ni bajo cualesquiera condiciones y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional”, aseveró.



Gutiérrez dijo que no se debe minimizar la evolución que ha tenido la relación entre México y la unión americana.



Piden ratificarlo



El Senado recibió de manera formal la solicitud para ratificar a Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en Estados Unidos.



A diferencia de otros nombramientos, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara alta no publica un oficio firmado por el presidente Enrique Peña Nieto con la propuesta.



En su lugar, sólo aparecen dos oficios de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.



En el primero, únicamente se hace referencia el trámite y en el segundo se informa que se envían al Senado 31 carpetas con datos sobre el aspirante al cargo diplomático.



Está previsto que la Mesa Directiva turne la solicitud a comisiones para su análisis.