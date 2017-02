Detectan a gobiernos posible daño al erario de $165 mil millones

EL UNIVERSAL Publicada el

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el informe General a la Cuenta Pública 2015, correspondiente al tercer año del Presidente de la República, en el que realizó mil 643 auditorías y detectó posibles irregularidades o posible daño al erario por aproximadamente 165 mil millones de pesos en el gasto del gobierno federal, así como de los estados y municipios.



El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, detalló que detectaron aproximadamente observaciones por alrededor de 100 mil millones de pesos en el gasto del Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos, y 65 mil millones de pesos de observaciones en el gasto federalizado de los estados.



Definió que el monto observado para las entidades federativas se integra por 33 millones 449 mil pesos, por subejercicios y 31 millones 745 mil pesos por violaciones normativas “en las que se presume un daño al erario federal”. Además, “en el sector central, en el Poder Ejecutivo, digamos que estamos hablando de cerca de 100 mil millones de pesos, pero están sujetos a este proceso de aclaración, justificación. Pueden acabar en observaciones, en pliegos o en ambos casos o en denuncias de hechos”.



El auditor informó que en ambos casos —estados y Federación— tienen 30 días para solventar las observaciones presentadas, posteriormente la ASF también tendrá 30 días para emitir su fallo y de ahí vendrán los pliegos de observaciones y si no, el máximo órgano de fiscalización del país alista la presentación de denuncias penales. Recordó que en la historia de la ASF ya han presentado 741 recursos.



Juan Manuel Portal dio a conocer que cinco estados son los que más irregularidades presentaron en la Cuenta Pública 2015, y son: Veracruz, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Jalisco.



También mencionó que han recuperado más de 108 millones de pesos de las observaciones de las Cuentas Públicas de 2001 a 2004, y en lo que respecta a la Cuenta Pública 2015 ya se lograron recuperar 2 mil 871 millones de pesos y, “esta cantidad se incrementará conforme transcurra el plazo de atención a las observaciones efectuadas”.



Afirmó que lo más grave que encontraron fue la persistencia de desviaciones o irregularidades en la construcción de obras públicas como fallas en la planeación, falta de proyectos ejecutivos, desviaciones durante la ejecución de recursos oportunos y falta de licitaciones en algunos casos, mala calidad e incumplimiento de plazos.



“Son muchas las revisiones que hicimos, cerca de 150, son obras importantes, estamos hablando de carreteras, trenes, el Metrorrey en Monterrey, puentes, son muchas los que observamos”, destacó. Además, también explicó que dependencias como Sedesol, Sedatu, Sagarpa, SEP —en el pasado— y Conaculta han abusado de hacer adquisiciones sin licitación.



El funcionario mencionó que para esta Cuenta Pública detectaron riesgos identificados como: afectaciones al erario, inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos deficientes, información financiera inadecuada y vulnerabilidad en las finanzas públicas.



Portal Martínez criticó la discrecionalidad con la que muchas veces se utilizan los recursos, puesto que facilitan que las decisiones de los servidores públicos no se realicen en un entorno de transparencia, regularidad y control suficientes. “Esto puede desembocar en la toma de decisiones sin objetivos claros, o inclusive la posibilidad de hacer a un lado el interés público. Uno de los casos más identificables se refiere al no establecimiento de controles al interior de los entes públicos debido a que no están contemplados, de manera explícita, en la normativa correspondiente”.



Detalló que en el agregado histórico derivado de la fiscalización del gasto federalizado a estados y municipios, de los 175 mil millones de pesos registrados como montos pendientes de aclarar de las Cuentas Públicas 2011 a 2014, se ha logrado solventar más de 29 mil millones de pesos, lo que implica un remanente de 146 mil 265 millones de pesos, cifra que debe ser adicionada con el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, por 64 mil 716 millones de pesos más lo correspondiente a los procesos resarcitorios por 5 mil 475 millones de pesos que “dan un total de 216 mil 456 millones de pesos pendientes de solventar” en 2015.



Detalló que realizaron mil 59 auditorías a estados y municipios, 599 al Poder Ejecutivo, 18 a órganos autónomos, cuatro al Poder Judicial y tres al Poder Legislativo; y detectaron 19 auditorías forenses principalmente en secretarías y universidades, y aquí se presume ya un desvío de recursos.



Dijo que sí estaba satisfecho con su labor al frente de la ASF, pero no es su función “agarrar peces gordos, nosotros podemos determinar graves casos, pero no los pescamos nosotros, esos los tienen en los informes de todos los años. Cuando existen pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, actuamos al límite de nuestras facultades, pero nos permitimos insistir en que la prevención es prioritaria”, dijo.



Nueva sede. Juan Manuel Portal aseguró que es muy posible que en esta semana les den el permiso de ocupación para la nueva sede de la Auditoría, y ya entregado el informe de este miércoles, estima que en mes y medio los más de 2 mil 500 trabajadores ya estarán instalados en la Carretera Picacho-Ajusco.