Giran a Arne detención ordenada por MP de Fiscalía de Jalisco 'vía telefónica'

REDACCIÓN | Guadalajara Publicada el

El ex manager de una delegación de México y activista, Arne aus den Ruthen, denunció que fue detenido por orden de un Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que lo pidió 'vía telefónica'.



Tras su liberación, Arne exige que se dé a conocer el nombre del MP que ordenó telefónicamente su detención, en Guadalajara. De acuerdo a Mural, el funcionario se llama Alonso Ulloa, declaró un testigo.

Exijo a la @PoliciaGDL dé a conocer el nombre del agente del ministerio público que ordenó "telefónicamente" detenerme @SalvadorCaro — Arne aus den Ruthen (@arnemx) February 16, 2017

Este miércoles, el activista acudió a Guadalajara a realizar actividades para retirar obstáculos de la vía pública, que coordinó con el mismo Ayuntamiento.



"Estaba yo en unas tortas ahogadas cuando llegaron 6 policías, me levantaron de la mesa, me esposaron y me subieron a una patrulla", indicó en una entrevista radiofónica.



Los elementos están identificados como elementos de la Policía de Guadalajara con la unidad G-1107.

"Me tiene que acompañar por orden del MP". No tiene una orden escrita https://t.co/aqcgIl20BS — Arne aus den Ruthen (@arnemx) February 15, 2017

"Recibieron una instrucción telefónica de parte un Ministerio Público que me presentaran ante la Fiscalía sin haber de por medio una denuncia", aseguró Arne.



En Twitter, Arne pidió al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, no solape lo sucedido, pues quienes lo detuvieron fueron policías de Guadalajara, por orden supuestamente de un MP de la Fiscalía de Jalisco.