La revista Times reveló este jueves su portada, en la que utiliza un meme para mofarse del presidente estadounidense Donald Trump.



En Twitter, además, publicó un gif, donde se ve a Trump sentado en el escritorio de la Casa Blanca en medio de una tormenta.



Sin embargo, el Times asegura: Nothing to see here. (Nada que ver aquí).



En el artículo principal de Times, se destaca el caos dentro de la Casa Blanca provocado por el magnate.