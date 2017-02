Solicitan nuevo peritaje en finca de San Miguel de Allende

JOSÉ LUIS RAMÍREZ | SHAYRA ALBAÑIL Publicada el

A un mes de los hechos, se llevó a cabo una audiencia de solicitud de resolución jurisdiccional para el caso de Antonio Luna, acusado de asesinar a sus tres hijos y de intento de homicidio de su esposa, en San Miguel de Allende.

Su abogado defensor, Rafael Heredia, aseguró que el caso va por "buen camino", aunque se negó a proporcionar información sobre la audiencia, pues aseguró que cualquier tema que se ventile, afectaría a Luna.

Esta audiencia se llevó a cabo ayer en la sala 2 de los juzgados del Poder Judicial, en San Miguel de Allende, a solicitud de la defensa, que nuevamente pidió al juez Hernán Carlos Berdón Juárez, que se realizara de manera privada.

Al término de la audiencia, que tuvo una duración de alrededor de una hora y media, Rafael Heredia aseguró que dentro de poco solicitarán un nuevo peritaje con expertos en la finca donde ocurrieron los asesinatos, además de pedir nuevas investigaciones.

"No me pidan el fondo porque no se los puedo decir, pedimos peritajes de profesionales, de lo mejor que encontramos, ya escogimos unos, son profesionales, no puedo decir quiénes son, pero es lo mejor que encontramos", comentó Rafael Heredia.

Respecto a Antonio Luna, su abogado aseguró que se encuentra bien físicamente, sin embargo, aún presenta secuelas por la noche de la balacera, ya que aseguró que sigue escuchando disparos, por lo que ha requerido el apoyo de psicólogos de manera permanente.

Luego de esta audiencia, la defensa de Antonio Luna aseguró que no hablará de manera pública hasta que se tenga una resolución del caso y entonces realizará una rueda de prensa, pues de acuerdo con Rafael Heredia, muchos han querido tomar provecho del caso.

"Nuestra defensa es cuidadosa, no la podemos llevar a los medios, porque tenemos contrarios en este asunto, creo que no hay intereses que no son sanos en este asunto y lo único que hacen es perjudicar a mi cliente, intereses de mala fe están tratando de utilizar este asunto", finalizó.

Trascendió que en esta audiencia fueron presentadas pruebas a favor de Antonio Luna y se solicitó un nuevo peritaje, que se realizará en próximos días en la finca donde ocurrió la balacera y la cual continúa custodiada por elementos de Policía Municipal.

Declaran 62 a Derechos Humanos

Como parte de la investigación que se inició luego del homicidio de tres niños en San Miguel Allende, la Procuraduría de Derechos Humanos ya cuenta con las declaraciones de 52 elementos de las distintas corporaciones que participaron en el operativo.

También cuenta con los testimonios de 10 civiles, entre ellos familiares de las víctimas.

En días pasados declararon ante Derechos Humanos, 17 integrantes de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, 15 de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil de San Miguel de Allende.

También aportaron su testimonio 11 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, siete de la policía federal y dos defensores públicos.

La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que aún faltan por declarar tres policía ministeriales y dos auxiliares del Ministerio Público.