Solicita nuevo peritaje abogado de Antonio Luna

JOSÉ LUIS RAMÍREZ | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO Publicada el

El defensor legal de Antonio Luna, acusado de asesinar a sus tres hijos y de intento de homicidio de su esposa en San Miguel de Allende, solicitó al juez que se realice un nuevo peritaje con expertos en la finca donde ocurrieron los asesinatos, además de pedir nuevas investigaciones.



Esto luego de que ayer, a un mes del asesinato de los tres menores, se llevó a cabo una audiencia de solicitud de resolución jurisdiccional.



“No me pidan el fondo (de la audiencia) porque no se los puedo decir, pedimos peritajes de profesionales de lo mejor que encontramos, ya escogimos unos, son profesionales, no puedo decir quiénes son, pero es lo mejor que encontramos”, comentó Rafael Heredia, abogado defensor de Antonio Luna.



El jurista aseguró que el caso va por buen camino, aunque se negó a proporcionar información sobre la audiencia pues aseguró que cualquier tema que se ventile afectaría a Antonio Luna.