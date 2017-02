El lenguaje de mi cruz

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Viernes 6° Ordinario.



Marcos 8, 34-9,1.

Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? y ¿qué puede dar a cambio para recobrarla? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.



Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. ~



Las exigencias para seguir a Jesús: negarse a sí mismo y cargar con la cruz, no son una llamada dramática a una muerte inútil; por el contrario, son una provocación a vivir nuestra libertad.



Si lo pensamos bien, en el mismo momento en que renunciamos a toda ambición y rivalidad, y asumimos hasta las últimas consecuencias, igual que Jesús, la hostilidad de nuestra sociedad injusta (cargar nuestra cruz), experimentaremos una forma insondable de libertad y veremos con más claridad nuestro destino. Eso cuenta mucho en las categorías del Reino de los cielos.



En el momento de la duda, ¿Qué es más valioso: la propuesta de Jesús a trascender la vida, o lo que propone nuestra sociedad injusta?



El proyecto de la cruz, es más grande, luminoso y misterioso de lo que pudiera parecer. Lo primero que vemos es la tortura, el sufrimiento, la derrota y la muerte. Pero en el fondo está la victoria definitiva que Jesús alcanzó sobre estos mismos males, y sobre todo aquello que nos oprime.



La cruz nos habla en su propio lenguaje. Habla primero a quienes sufren; a los enfermos, oprimidos y pobres; a los marginados y a quienes son víctimas de la violencia. A todos nos ofrece la esperanza de que Dios puede convertir nuestros dolores en alegría, nuestros aislamientos en comunión y nuestra muerte en vida.



La cruz que Cristo quiere que carguemos, nos enseña a considerar a los humildes, a superar las divisiones y a vencer el odio con el amor.



Como podemos ver, al mundo le hace falta que sigamos cargando con nuestra cruz, en favor de los demás. Que le hablemos con el lenguaje de nuestra propia cruz. Así, en las circunstancias de nuestra vida. Así, cada día.



¿Cuándo fue la última vez que fui consciente de estar cargando mi cruz?



¿Cuál fue el lenguaje de mi propia cruz, para mis seres queridos y para los demás?







Oración:



Señor Jesús, no permitas que yo ceda a la presión de la sociedad en que vivo. Que no genere el mal, la exclusión, la marginación o la muerte a mis hermanos. Enséñame a perder la vida por mí y por el evangelio.



Haz posible que en mi familia, todos aprendamos a cargar con nuestra cruz. Que hablemos a los más necesitados a través de nuestra propia experiencia de tu cruz. Que experimentemos la mansedumbre del corazón, y que sintamos que tu yugo es suave y la manera en que nuestra carga se hace ligera. Amén.