¿Qué ganas?

Detrás de todo comportamiento “negativo” hay una ganancia oculta. ¿No te lo esperabas verdad? De hecho estoy seguro que esta oración inicial ya te puso a pensar en algunas áreas de tu vida que necesitan ajustarse ¿cierto? No es una frase fácil de asimilar, por lo tanto creo que lo mejor sería plantearla como una pregunta sencilla, incómoda y contundente. Algo así como: Hasta el día de hoy ¿qué he ganado (aun secretamente) con mis comportamientos y actitudes negativas? Cuando lo observamos de este punto de vista podemos incluso comprender algunas actitudes de los demás hacia nosotros y si somos los suficientemente valientes podemos buscar en nuestro interior la verdadera y más profunda intención de nuestras acciones y comportamientos. Algunos me dicen las reacciones negativas son un mecanismo de defensa. Sin embargo no me siento muy a gusto con esta explicación. Creo que sería interesante analizar conscientemente de qué te quieres defender o cuál es tu motivación para hacerlo. Cada uno de nosotros está compuesto por historias que decidimos contarnos en ciertas áreas de nuestra vida ya sea para sentir seguridad o para definir nuestra identidad. Creo que la calidad de las historias tiene mucho que ver con la manera en que nos conducimos en la vida. Sin embargo, una historia, es tan sólo es eso: un conjunto de eventos pasados que decidimos interpretar de cierto modo. Nuestras historias personales están compuestas de eventos o hechos reales, inventados, adquiridos o exagerados que decidimos aceptar como verdades incuestionables aunque hoy por hoy no tengan fundamento o congruencia. No sé si esto ocurra en todo el mundo, pero he observado una particular tendencia ser intransigentes o dramáticos cuando hablamos de alguna experiencia que marcó nuestra vida. Amigos, sin menospreciar lo que cada uno ha vivido, quiero decirte que ese cuento “negativo” que adoptaste como verdad no tiene poder en el presente para ti. Recordarlo y vivirlo una y otra vez tan sólo está creando ciclos destructivos que te conducen a estados de ánimo muy contraproducentes. Pero aun en esta situación, el estado de depresión, enojo, victimización o resentimiento tiene una ganancia para quien lo experimenta. Yo he conocido gente, aun familiares que parece que se pelean por ganar el premio a quien ha sufrido más. ¡Es increíble! Hasta hoy entiendo que algo ganan de eso y que la manifestación de estas actitudes no es nada personal. Creo que hay personas que si decidieran poner fin a su drama y tomar acciones enfocadas en mejorar sus estados actuales tendrían un conflicto de identidad. ¿Te imaginas quedarte sin excusas para actuar? ¿Qué sería de ti si renunciaras a todas esas historias que han justificado tus peores actitudes? Al menos al sentirte la víctima tienes atención (así sea negativa), pero si decidieras tomar responsabilidad podrías perder toda esa conmiseración a tu persona. Aunque no lo creas, hay personas que prefieren quedarse así toda la vida. Lo que quiero plantearte es que reflexiones sobre esas actitudes o comportamientos que han evitado que te muevas hacia una mejor de ti mismo. ¿Cuál es tu ganancia oculta? ¿Cuál es el cuento que se ha convertido en una ley para ti y te impide ir hacia adelante? Tal vez si eres sincero y valiente te puedas dar cuenta de que en este momento tienes el poder de escribir una gran historia para ti e incluso ser restaurado en tu memoria. Va a costar dar pasos hacia adelante en algo que tal vez ya no conoces, vas a estar expuesto y hasta cierto punto vulnerable. Pero al menos vas a vivir algo nuevo. El poder está en ti y en la decisión que tomes a partir de ahora. La pluma para escribir el siguiente capítulo con alegría está en ti. ¿Qué vas a hacer? Que tu semana esté llena de éxito y bendición.