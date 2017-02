Barcelona ya decidió su nuevo entrenador

AGENCIAS Publicada el

Pues dice Jorge Sampaoli que no quiere hablar del futuro y menos de los rumores sobre una llegada al Barcelona. El técnico del Sevilla dijo que eran chismes de la prensa, que él no tiene nada que ver con lo que se ha dicho y sobre una salida de Luis Enrique.

"Esas especulaciones mediáticas no tienen la claridad de evaluar a alguien que consiguió las cosas de Luis Enrique. El banquillo del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida. Estoy tranquilo porque de mí no nace, no tengo nada que ver con lo que se dice. Estaría intranquilo si yo lo pusiera".

Luego de la derrota de 4-0 en París, los rumores de una posible salida del técnico del Barcelona empezaron a ser más fuertes, poniendo a Sampaoli como un posible relevo.

Con información de Juanfutbol