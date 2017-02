Hay Tom Brady para rato

EL UNIVERSAL Publicada el

Cinco anillos de Super Bowl en su carrera y Tom Brady no piensa en el retiro.



El quarterback se encuentra en pláticas sobre una extensión de contrato. Por el momento, Brady tiene firmado hasta la temporada 2019, con lo que se retiraría a los 42 años. Sin embargo, él ha comentado en diversas ocasiones que no dejará la NFL hasta los 45, mínimo.



De acuerdo con información del periódico “Boston Herald”, el pasador y la franquicia ya platican sobre el tema. Pues con el ánimo hasta los cielos, por la maravillosa remontada de los “Pats” ante los Falcons de Atlanta en el Super Bowl pasado, Robert Kraft, dueños del equipo, estaría más que contento de renovar a su máxima figura.



En la campaña anterior, el pasador egresado de Michigan generó 14 millones de dólares y, en las próximas dos, ganará 22 mdd.



En caso de no concretarse, Brady no está seguro de tener la espina de buscar otro destino. “He visto a muchos de mis ídolos jugar en otros equipos. Jerry Rice, Joe Montana y Brett Favre estuvieron en diversos conjuntos”, expresó al portal MMQB.com. “Así son los deportes profesionales. Nunca sabes. Por eso debo de cuidar lo que más importe cuidar. Eso es lo que más cuenta. Voy a asegurarme de estar siempre listo para el equipo”.



Aun así, la prioridad del quarterback es quedarse. “No quiero jugar para alguien que no sea Bill Belichick [entrenador de Nueva Inglaterra] o por otro dueño”.



La extensión de contrato para Brady le abriría las puertas al suplente Jimmy Garappolo, quien disputo dos encuentros como titular la campaña recién concluida, sumó 502 yardas, cuatro pases de anotación sin sufrir intercepciones con un rating 113.3.



Jacoby Brisset, selección 92 del Draft pasado, ocuparía el puesto de segundo quarterback. El joven jugó tres cotejos, dos de titular, y pasó para 400 yardas, pero ninguna para anotación, simplemente un touchdown en un acarreo.



Quieren a Brown de por vida. Los Steelers de Pittsburgh han comenzado negociaciones contractuales con el receptor abierto Antonio Brown con la intención de retenerlo para el resto de su carrera. Brown es prioridad.