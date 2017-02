Inicia juicio contra ex Sacerdote

REDACCIÓN | Irapuato, Gto. Publicada el

La mañana de este viernes inició el juicio de vinculación a proceso en contra del ex sacerdote y ex vocero de la Arquidiócesis de León, Jorge Raúl Villegas Chávez, acusado presuntamente por los delitos de abuso sexual, violación calificada y corrupción de menores en agravio de una estudiante de 15 años del colegio Atenas de Irapuato.



La audiencia es de caracter privada, así lo acordó la juez de la Sala Única de Oralidad de Irapuato, al iniciar el juicio a las 8 de la mañana.



En la audiencia están únicamente, además de la juez, el acusado, su defensa, la posible víctima, su abogado y autoridades de la Subprocuraduría de Justicia Región B.



Están ambas partes en la aportación de pruebas a su favor, pero en las próximas horas, de acuerdo al desahogo de pruebas, se estará determinando si el ex ministro de la religión católica estará siendo o no vinculado a proceso, según lo determine la juez.