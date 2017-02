REDACCIÓN | Irapuato, Gto. Publicada el

"¡Mi tío es inocente, di la verdad!", gritaba una niña en medio de un grupo de manifestantes a favor del ex sacerdote y ex vocero de la Arquidiócesis de León, Jorge Raúl Villegas Chávez.



Mientras la audiencia de vinculación a proceso se realizaba en privado en la Sala Única de Oralidad de Irapuato, afuera un grupo de alrededor de 20 familiares y amigos del ex ministro católico ofrecen oraciones y cánticos religiosos por su liberación, subrayando en pancartas que es inocente.