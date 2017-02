Reinará en Irapuato y trabajará de cerca con los jóvenes

KARINA BARRÓN MACÍAS Publicada el

Una joven llena de aspiraciones y comprometida con la ciudad de Irapuato, así es Erika Paloma Aguilar Téllez; originaria de esta ciudad, cuenta con 22 años de edad, actualmente cursa el 8tavo. semestre en la carrera de Medicina en la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato.

Su familia la integran sus papás Paula Téllez y Jorge Aguilar y sus hermanas Georgina y Paula Aguilar Téllez.

Ella se considera una mujer muy trabajadora que le gusta emprender nuevas cosas y hacer participes a los jóvenes.

Su aspiración siempre va más allá, a futuro quiere realizarse como profesionista y dejar huella realizando labores altruistas en beneficio para la sociedad.

Como Reina suplente se nombró a Michel Andrea Pérez, quien apoyará en algunas actividades a quien será la nueva soberana de ciudad.

La coronación se realizará el próximo 9 de marzo, donde se espera contar con la participación de la ciudadanía.

LA ENTREVISTA:

1.- P: ¿Cómo te siente de representar a Irapuato a través de la belleza irapuatense?

R: Me siento muy emocionada y muy agradecida con el jurado que me eligió y a todos por tomarme en cuenta.

2.- P: ¿Qué fue lo que te motivo participar en esta convocatoria a Reina de la Ciudad?

R: Lo que más me agrado fue la labor que tengo que llevar a cabo, me gusta mucho realizar labores altruistas, me gusta ayudar a las personas, la verdad yo se que DIF trabaja mucho para esto, así como diversas asociaciones y creo que ahora siendo Reina de la Ciudad se que me tomarán en cuenta para sus proyectos y yo poder participar en ellos.

3.- P: ¿Cuál es tu plan de trabajo como Reina?

Mi plan de trabajo lo titulo“Prevención del Delito a largo plazo” que consiste en en trabajar con jóvenes y adolescentes, principalmente en factores principalmente en factores de riesgo que comenzará a presentar la drogadicción y con ello llevan a cabo los delitos.

4.- P: ¿ Cómo parte de las actividades que realizarás durante tu reinado, te apoyaras con la reina suplente?

R: Sí, de hecho el acuerdo fue que el segundo lugar es mi suplente, y cuando yo no pueda asistir por alguna razón, mi suplente ella estará presente.

5.- P: ¿Qué es lo que más te gusta de Irapuato?

R: Qué es una ciudad hermosa, aquí es donde nací y he crecido me gusta mucha su estructura, sus iglesias y en especial me gusta mucho la plaza de Los Fundadores es uno de mis lugares favoritos, porque es un lugar donde puedes disfrutar de una agradable tarde.

6.- P: ¿Qué le dices hoy en día a la juventud?

R: Precisamente ayer que me presente como candidata a Reina, les comenté a los jueces que yo quiero ser una figura que para las jovencitas sea inspiración, que en mi se inspiren para hacer muchas cosas buenas , principalmente por el municipio, y esto me hace que lo realice aún más con mucha responsabilidad y la juventud posteriormente quiera trabajar por Irapuato.

7.- P: ¿Cuál es tu mayor meta en la vida?

R: Concluir mi carrera.

AL DETALLE:

Nombre: Erika Paloma Aguilar Téllez.

Edad: 22 años.

Originaria: Irapuato, Gto.

Estudios: 8tavo. semestre de medicina en la UQI.

Papás: Paula Téllez y Jorge Aguilar.

Hermanos: Georgina y Paula.

Deporte favorito: Correr y el box.

Comida favorita: Los tacos.