Urge Márquez a palcohabientes a ampararse

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, suplicó a los dueños de palcos del Estadio León que se defiendan presentando amparos en contra de que un particular se adueñe del inmueble.

“Están muy lentos, invito a todos los que tienen palcos a presentar su amparo constitucional, los invito; es más, si gustan los ayudamos, los orientamos. Yo soy un convencido que también ellos tienen derechos, no han sido oídos ni vencidos en un juicio, no han sido llamados, tienen derechos adquiridos y no se vale que ni siquiera han sido tomados en cuenta”, declaró en entrevista para a.m.

Lo anterior deben de hacerlo, urgió, independientemente de la resolución que está por dar el Tribunal Colegiado del XVI Circuito en materia civil del Poder Judicial de la Federación, respecto al amparo que presentó el Municipio para defenderse de los dos fallos judiciales previos desfavorables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el caso y debe resolverlo el Tribunal Colegiado.

El “marcador 2 a 0” en tribunales por la posesión del inmueble lo tiene el Club Social y Deportivo León A.C., representado en este litigio por Héctor Humberto González González y Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Directivo de esa asociación.

“Estamos peleando hasta el final, obviamente el Estado y un servidor no tenemos necesariamente la legitimación y el interés jurídico, pero estamos coadyuvando con el Municipio. Y por eso llamo a presentar (los amparos), les da miedo, son pasivos”, opinó el gobernador.

Advirtió que aunque la dupla Zermeño-González quisiera negociar, hoy eso no es posible.

Se le preguntó a Márquez Márquez si está perdido el Estadio León, a lo que respondió: “Yo te aseguro que al menos yo no se lo voy a entregar”.

El dato

El pleito legal

La propiedad de inmueble es del Municipio, que, en caso de perderse, tendría que entregarlo a Roberto Zermeño y Héctor González.