Dan a Abengoa plazo hasta abril

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

El presidente del Consejo de Administración de Sapal, Pedro Arnulfo González García, dijo que Abengoa tiene hasta abril para resolver su situación financiera, mientras tanto se mantiene a cargo del proyecto del acueducto del Zapotillo.



Un tribunal declaró en diciembre a Abengoa en concurso de acreedores a petición del Banco Base, tras el impago de títulos de deuda.



González explicó que el grupo español Abengoa ya no tiene problemas luego de la reestructuración de sus negocios tras ser rescatada de sus principales acreedores, pero la filial en México aún busca salir del “concurso mercantil” negociando con sus acreedores, entre ellos el Banco Base.



González aseguró que Abengoa no quiere dejar el proyecto del Zapotillo pues sabe que es un buen negocio con la venta de agua a Sapal durante 25 años a través del proyecto.



Señaló que esperarán hasta abril y que Sapal no ha soltado más dinero a Abengoa. Mientras tanto, han hecho tres modificaciones al contrato.



“Es importante mencionar que en junio del 2016, el Ayuntamiento de León aprobó la tercera modificación al Contrato de Prestación de Servicios para el Zapotillo que contempla el pago de dos aportaciones por parte de Sapal”.



Precisó que una de las aportaciones era de 100 millones de pesos, más IVA, en costos adicionales por retrasos ajenos a las instituciones participantes.



“La otra modificación fue por 121 millones de pesos más IVA a precio de mayo del 2011 por gastos de reprogramación del proyecto. Cantidades que aún no han sido erogadas por SAPAL, y que en su momento se otorgarán al Fideicomiso de Administración”, señaló.

Y pelea SAPAL por IVA

Sapal busca recuperar 350 millones de pesos que le debe de IVA el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de IVA.



Para ello el Consejo de Administración de Sapal autorizó por unanimidad la contratación temporal, por un año, de dos contadores fiscalistas para que busquen que les devuelvan el recurso.



Lo anterior se dio a conocer en la Junta de Consejo del miércoles, donde Luz María Lozano Ontiveros, consejera, expuso la necesidad de contratar a personal especializado y no hacer la gestión a través de un despacho contable.



Se destacó que tan solo del año pasado la recuperación del IVA sería de 110 millones de pesos y solo les han devuelto 50. El SAT argumenta que es lo que corresponde.



“Se busca subsanar el dinero que nos tienen que regresar”, dijo Lozano Ontiveros.



En el informe de estados financieros, se informó que en enero Sapal tuvo “ahorros”, que en la iniciativa privada serían ganancias, por 34 millones de pesos.



Sapal tiene más de 1 mil 200 millones de pesos en bancos, unos para proyectos de obras y en reservas para el proyecto del Zapotillo.