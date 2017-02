Fallecen antes de ver ahorros en Acremex

ANDREA MURILLO | León Publicada el

En dos años, 10 ex socios defraudados por la cooperativa Acremex murieron en espera de sus ahorros; familiares contaron que sus parientes fallecieron con el pesar de no ver el dinero que juntaron para su vejez.



Los ex socios fallecieron entre 2015 y 2016, algunos de ellos estuvieron activos en manifestaciones, plantones y reuniones por más de dos años, con la esperanza de recuperar sus ahorros.



Sin embargo, el tiempo se agotó y no pudieron siquiera ver el cheque en sus manos.



Integrantes de la Comisión de Socios Defraudados por Acremex se enteraron de estos 10 casos, porque fueron invitados a los sepelios.



El mes pasado, la Caja Popular Mexicana comenzó a entregar los ahorros; en el caso de los finados, los familiares pueden reclamar el cheque, llamando al número gratuito 01 800 839 25 19.



El área de Jurídico es la que atiende dichos casos; los familiares tendrán que presentar acta de defunción, credencial del INE de la persona que falleció, el saldo y número de cuenta o tarjeta que compruebe que fueron socios de Acremex, y al cumplir con dichos requisitos, el familiar de primera línea debe llevarlos a la sucursal León, ubicada en las Torres Gemelas, a fin de dar cursos al trámite.

‘La tristeza se apoderó de ella’

Enedina Ramírez Ayala, de 79 años, falleció el 6 de diciembre del 2015, sin recibir sus ahorros que tenía desde 1990.



Su esposo, Aniceto Gómez, de 84 años, contó que su esposa y él ahorraban para cuando se presentara alguna necesidad.



Y así ocurrió antes de que muriera Enedina, pero ni con la urgencia de dinero, Acremex dio la cara con su compromiso.



“Enedina padeció, entre otras enfermedades, artritis... en una ocasión se tropezó en las escaleras, al salir del templo de San Juan Bosco. En defensa del golpe, metió el codo y se le destrozó. Como consecuencia, se engangrenó la mano y especialistas estuvieron a punto de amputársela; a partir de este momento, empezamos a batallar”, señaló don Aniceto.



No sólo los padecimientos acabaron con Enedina, la tristeza se apoderó de ella, al ver perdidos los ahorros de su vida.



“Acremex nos daba 250 pesos cada ocho días y no eran suficientes. Mi esposa me decía que ya estábamos fregados y que no recuperaríamos el dinero, perdió la esperanza”, lamentó el señor.



La ex socia no pudo estar presente en las marchas, pero su esposo luchaba con los demás compañeros, pues parte de sus ahorros eran de sus hijos, quienes viven en Estados Unidos.



“Le decía a mi esposa que no perdiera la fe, que recuperaríamos el dinero aunque fuera devaluado, y así lo hicieron, nos lo dieron devaluadísimo... pero ya cuando menos está de regreso”, señaló resignado.



La pareja duró más de dos años peleando sus ahorros en los juzgados, en Condusef. Viajaron a México, Guanajuato y Dolores Hidalgo.



Apenas el pasado 2 de febrero, a las 4 de la tarde, le entregaron el cheque sin intereses a don Aniceto.



“Siento tristeza por lo que pasó, Acremex era una institución que desde que estaba el padre Javier empezó a trabajar para los mismos obreros, al hacer una caja de ahorro... da tristeza que durante tantos años ahorramos para que otras personas se enriquecieran”.



Ahora que Aniceto Gómez recibió el dinero, lo ingresará al banco. Aunque sus hijos le piden que lo gaste en paseos, él no quiere, pues le hace falta contar con su compañera que se adelantó.



Desea estar en casa, a gusto y tranquilo, atendiendo su negocio de fierros, que aunque ya no se venden, lo mantienen entretenido.



“Mi señora se fue con ese pesar... de que ya no nos darían nada, ya con estos centavitos, a vivir uno mejorcito, sin tanto problema, con esto podemos sobrellevarla sin apuraciones”, añadió.

Luchó por recuperar su dinero

Francisca Rodríguez Vargas, de 86 años, fue una luchadora incansable por recuperar el dinero que ahorraba desde hace 10 años.



Murió el 24 de junio del 2016, a causa de una embolia cerebral y no vio siquiera un papel que le asegurara la devolución de sus ahorros.



Su hijo, Luis Antonio Martínez Rodríguez, de 61 años, platicó que su madre juntaba el dinero en Acremex para costear cualquier eventualidad que surgiera durante su vejez.



Francisca inició sus ahorros cuando existía el Banco Vital, pero consideró el cambio a la caja Acremex porque recibiría más intereses.



“Cuando mi papá falleció le dejó una pensión y la concesión de un taxi, el auto se rentaba y el dinero lo metía a la cooperativa”, indicó su hijo Luis Antonio..



Tan aferrada estaba la señora a su dinero, que estuvo en varias marchas, al igual que su hijo, incluso Luis Antonio fue una de las cuatro personas que se quedó encerrado por tres días en la matriz de Acremex, durante aquellas protestas que conmovieron a los leoneses.



“La idea era hablar con Rosalinda y a la hora que Antonio, el gerente de Acremex, quería cerrar las puertas, le dijimos que no saldríamos hasta no ver a Rosalinda, y cerró las puertas”, recordó entristecido.



Al ver que nadie daba la cara y el problema crecía, los ex socios pidieron ayuda al gobernador Miguel Márquez Márquez.



Fueron a Fipago, en México, y al Congreso del Estado. Además, en León estuvieron en la Condusef, visitaron al alcalde Héctor López Santillana, realizaron marchas, fueron asesorados… batallaron desde octubre de 2014, cuando se empezó a vislumbrar que se produciría el quebranto de la caja de ahorros.



“Internamos a mi mamá en un sanatorio particular, gastamos más de 50 mil pesos. Fui a Acremex a llevar una carta para que me dieran dinero y pagar los gastos, pero se negaron, lo único que me querían dar eran 5 mil pesos... pero ¿quién vive con eso?”, cuestionó.



El hijo de la fallecida platicó que su mamá se fue triste; “afortunadamente tuvo una muerte sin agonía”, señaló.



Cuando falleció doña Francisca, Luis Antonio llevó a Acremex el acta de defunción para solicitar un adelanto y cubrir el funeral, pero tampoco fue posible.



La cooperativa ya no tenía el plan de ayuda ni cubría gastos médicos.



Al final, Luis Antonio Martínez señaló que lo más lamentable es que “el dinero se hizo tostones, sólo recuperamos el capital y se perdieron las partes sociales”.



“Ya se recuperó el dinero de mi hija, el de mi mamá, y el mío... mi madre nos dejó a sus ocho hijos esto de herencia y la concesión del taxi”.



Ese dinero se quedó en Caja Popular Mexicana, no sin antes corroborar que estuviera registrada.



“Quiero dejar claro que el Gobierno nunca nos ayudó, la labor la hicimos los ex socios, fue la presión en hacer demandas mercantiles y penales para meter a Gerardo (Muñoz Campos) a la cárcel”.