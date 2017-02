Llaman a su casa... y lo deportan

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ | Acámbaro Publicada el

Luego de vivir más de 22 años en Estados Unidos, Raúl Jiménez Contreras, originario de la comunidad La Soledad, municipio de Acámbaro Guanajuato, fue detenido en Atlanta, Georgia y posteriormente deportado.



Jiménez Contreras, expulsado la semana pasada, comentó que después de tantos años en la Unión Americana, quiere permanecer en Acámbaro.



“El gobierno municipal y mi familia me han tratado muy bien, mi intención es quedarme y tratar de salir adelante”.



Relató que la razón de su deportación fue que contaba con infracciones de tránsito y por su situación, no tenía licencia de conducir y varias veces lo sorprendieron en retenes.



Añadió que el día que fue detenido, las autoridades de migración tocaron a la puerta de la casa donde vivía con otras 3 personas más.



Abrieron pensando que los iban a recoger compañeros de trabajo pero su sorpresa fue que eran las autoridades y comenzaron a checar los antecedentes de cada uno, por lo que todos fueron detenidos.



“Migración nos trató muy mal, no nos daban de comer bien, además de que nos mantuvieron mucho tiempo esposados e incomunicados”.



Pero eso quedó atrás y ahora mira hacia el futuro:



“Ahora mi ilusión es tener un taller mecánico y gracias a Susana Guerra Vallejo (la directora del Instituto del Migrante), me van a apoyar para tener mi taller en mi comunidad La Soledad. No pienso regresar a los Estados Unidos y menos como ilegal”.