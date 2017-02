Peligran en Estados Unidos 500 mil paisanos

REDACCIÓN | León Publicada el

Medio millón de guanajuatenses que viven en Estados Unidos, muchos de ellos leoneses, se encuentran en riesgo de ser deportados.



En 2016 fueron deportados 14 mil 095 guanajuatenses de Estados Unidos y durante enero de este año ya fueron expulsados otros 886, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración.



El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Guanajuato, Jorge Enrique Mendizábal del Castillo, dijo ayer en conferencia de prensa que se estima que viven en Estados Unidos entre 1 millón 200 mil y 1 millón 800 mil guanajuatenses.



“Pero seguramente habrá lo doble o lo triple en función de segunda y tercera generación. Las cifras hablan de que entre un 25% y un 75% de los guanajuatenses que están en Estados Unidos son indocumentados o se encuentran en forma ilegal”, explicó el funcionario.



Fue cuando Mendizábal del Castillo estimó en 500 mil el número de guanajuatenses en riesgo de ser deportados desde aquel país.



El funcionario federal dijo que se está brindando protección consular para la repatriación de menores, que se ha incrementado en los últimos meses.



La directora del Instituto Guanajuatense del Migrante y su familia, Susana Guerra Vallejo, dijo el miércoles que 1, 200 guanajuatenses habían sido deportados de Estados Unidos en enero y 13 mil 890 durante el año pasado.



Deportan a menos

Por su parte, la delegada del Instituto Nacional de Migración en Guanajuato, Mireya Topete Mendoza, dijo que durante el 2016 se recibieron 14 mil 095 guanajuatenses que fueron deportados y a nivel nacional se alcanzó la cifra total de 217 mil 389 mexicanos.



“A los deportados se les da atención médica, asesoría, Seguro Popular, hasta se les paga el medio de transporte”, señaló.



La funcionaria federal aseguró que no se ha incrementado la deportación de paisanos a pesar de las políticas antimigrantes de Donald Trump.



“Tanto así que a nivel nacional, en el 2016 se tenían en el mes de enero 14 mil 212 deportados y este mes de enero fueron 12 mil 447 deportados”, añadió.



Dijo que las principales causas de la deportación de paisanos son por no acreditar una situación migratoria regular, y cuando cometen algún delito, caso en el cual hasta que cumplen su sentencia son deportados.



La funcionaria manifestó que por semana llegan al país dos vuelos con deportados, martes y jueves. Pero manifestó que están preparados para recibir a más deportados en los próximos meses.



Destacó que la delegación de Migración en Guanajuato contó con 20 millones de pesos para programas de atención en 2016, pero que este año aún no se define el monto y no sabe si hubo recortes.