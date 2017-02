Prometen que frenarán juego sucio con estadio

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

Propietarios de palcos y plateas del estadio León integran un frente común para defenderse con títulos de propiedad y miles de amparos, pues temen que se pierda el inmueble en forma definitiva.



Señalan que Roberto Zermeño Vargas se valió de errores jurídicos en la operación del extinto Fideicomiso para apoderase de un estadio para el que no puso un centavo.



Consideran que sería un despojo en caso de que el juez diera el veredicto final a favor del Club Social y Deportivo León A.C., representado en este litigio por Héctor Humberto González González y Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Directivo de esa asociación.



Zermeño Reyes es el hijo de Zermeño Vargas.



El Tribunal Colegiado del XVI Circuito en materia civil del Poder Judicial de la Federación está por resolver el amparo que presentó el Municipio para defenderse de los dos fallos judiciales previos desfavorables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el caso, como pidió el Municipio.



El tesorero de la Asociación de Propietarios de Palcos y Plateas A. C., Eduardo Hernández Padilla señaló que la lucha no será fácil, pues lo que compraron fueron “títulos de propiedad de servicio a 99 años”.



“Estos títulos están sujetos a la vida física del estadio León. Esto quiere decir que legalmente mientras exista el estadio somos dueños del palco o de la platea, del espacio dentro del estadio. El día que desaparezca el estadio, si lo llegaran a derruir, ahí termina todo”, explicó el empresario.



Lamentó que ninguna autoridad haya tomado en cuenta a propietarios de palcos y plateas.



“Pero no estamos con los brazos cruzados y ya estamos preparando amparos. Tenemos primero que esperar el veredicto del juez, si es adverso nos ampararemos. Ya tenemos un mundo de títulos de propiedad de derechos del estadio”, señaló Hernández.



Manifestó que defenderán legalmente el estadio, pues esta asociación se integró desde el 20 de agosto del 2011.



“Vamos a meter miles de amparos, a ver si es cierto que aguantan tantos amparos Zermeño y su socio. Somos más de 2 mil los que estamos en la asociación. Los propietarios son los dueños de palcos y plateas y el municipio del terreno. Tenemos año y medio trabajando”, añadió.



El doctor Primo Quiroz Durán, quien preside la asociación, señaló anteayer que la cifra de propietarios no se puede calcular, porque si bien hay alrededor de 5 mil 200 lugares, hay palcos muy grandes, hay quien tiene 40 lugares o quien tiene una platea cada uno, aunque calculó que son unos dos mil.



Hernández Padilla señaló que ya cuentan con un cuerpo de abogados para defenderse en caso de que se consume el despojo del estadio.



Por su parte, el empresario Juan Gerardo Pons Zepeda, propietario de palco, señaló que lamentablemente el titulo es por propiedad de derechos en el estadio, no física, pero que continuarán la lucha como usuarios.



“Como propietario creo que quien finalmente se quede con el estadio deberá respetar nuestros derechos. No los vamos a perder. No fue compraventa, pero sí tenemos un titulo de derechos a 99 años”, explicó el empresario.



El estadio León fue inaugurado el 3 de febrero de 1967, por lo que acaba de cumplir 50 años y aún tienen 49 años de derechos los propietarios de palcos y pleateas.



“Nosotros invertimos en el estadio y lo que quiere hacer Roberto Zermeño es un despojo haciendo maniobras sucias. Encontró la manera legal, cuando manejó el Club León, de adjudicarse derechos y no invirtió un peso y menos Héctor González, a quien invitó al negocio”.



Por su parte, Víctor Alejandri, también directivo de la asociación, dijo que echarán toda la carne al asador en defensa del estadio y para evitar que los leoneses lo pierdan.



“Lo más seguro es que Zermeño gane el juicio final, pero nuestros derechos están ahí. ¿De qué le va a servir un estadio que no tendrá cambio de uso de suelo y del que nosotros tenemos los derechos de servicio?. Es hora de estar unidos y manifestarnos”, añadió Alejandri.