Vence joven miedo para trabajar en el Servicio Médico Forense

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE | LEÓN Publicada el

Ya son más de 15 años que Rodrigo decidió dejar su solicitud de empleo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en el fraccionamiento Ciudad Industrial.

Rodrigo estudiaba Ingeniería Industrial, al poco tiempo se casó y dejó la universidad.

"Un amigo, que es paramédico, me decía que él quería ir a Semefo y seguido me lo repetía. Un día iba pasando por las instalaciones y se me ocurrió dejar mi solicitud. Hice los exámenes de protocolo (psicométrico y de conocimientos) y al mes me dicen que fui contratado", platicó.

Rodrigo aseguró que para poder realizar autopsias en el Semefo, hay que tener valor.

Contó que la primera impresión de ver un muerto y tener que tocarlo no le provocó miedo, pero declaró que el olor es de los peores que ha percibido.

"Mi primer muerto fue por homicidio, en la colonia Chapalita, y para mi mala o buena suerte, estaba en bastante estado de descomposición, era un señor de unos 40 años. Hay mucha gente que no aguanta el olor", comentó.

Una gota de sangre del occiso cayó sobre el zapato de Rodrigo y recordó que el olor le duró cerca de 15 días.

"Es de los peores olores, no sé si sea psicológico. Es una combinación de fétido, con echado a perder y drenaje. La expresión ‘huele a perro muerto’ lo supera, ¡fácil!", recordó.

El empleado de Semefo explicó que para que él pueda salir de sus instalaciones a recoger un cadáver, personal de la cabina de la Policía Ministerial tiene que dar aviso.

Camilla, guantes y bolsas conforman el equipo que personal de Semefo necesita en la ambulancia para salir por un fallecido.

La delegación de Semefo en León abarca, además, los municipios de San Francisco del Rincón, Purisima y Manuel Doblado.

Tipos de autopsia

Rodrigo señaló que toda persona que no haya fallecido de forma natural, tiene que ser llevada al Semefo.

"Los tiempos han cambiado, antes se le hacía la autopsia o la necropsia, ahora son las dos por ley".

Explicó que hay varios tipos de autopsias, la llamada "Y", que se hace entre los hombros y el ombligo; la "U", que es de los hombros al tórax; y la "recta", del cuello al ombligo.

Si la persona murió ahorcada, la duración de la autopsia es de aproximadamente dos horas; y si fue fallecimiento por proyectil de arma de fuego, hasta 10 horas.

En el caso de muerte por proyectil de arma de fuego, se tiene que revisar la trayectoria de la bala y qué órganos dañó, así se determina la causa de muerte.

"La primera ocasión agarré el bisturí y empecé a abrirlo. Sientes algo raro, da temor abrirlo, lesionarlo, no ‘manches’, esperas la hora en la que grite, aunque ya sepamos que no lo va a hacer", explicó.

Sin importar edad, sexo, religión y procedencia, todos los cuerpos son sometidos al mismo procedimiento.

"En niños es el mismo procedimiento, pero ahí sí sientes. Yo, como papá, sí siento ansias, sentimiento, pero lo tienen que hacer, se siente feo", recordó.

Cuando una persona muere por causa natural, sólo se acude a la casa; y si es infarto, se le notifica a la familia y es cuando llega la funeraria.

"Sólo si existe una duda por parte de la familia, donde creen que la persona fue envenenada, ahí sí nos llevamos el cuerpo".

"Los muertos no se levantan" es un mito y Rodrigo explicó las razones.

"¡Sí hay reflejos! pero no se levantan, cuando uno muere la sangre ya no fluye y los órganos dejan de funcionar; cuando hay algún movimiento es porque la carne, los órganos y la sangre se descomponen y se combinan los gases o una tripa explota", aclaró.

"Dicen que nosotros nos hacemos ricos con la venta de órganos, pero para que se pueda hacer un trasplante la persona tiene que estar viva, aunque sea por medio de una máquina.

"Hace como 15 años en las funerarias sí se llenaban de aserrín los cuerpos, nosotros metemos todos los órganos y así se queda, nosotros no ponemos químicos para no alterar el resultado, ya en la funeraria es diferente".

Para que un cuerpo se comience a descomponer tienen que pasar de 24 a 72 horas, todo depende del clima.

"Tenemos que llegar con periciales, ellos toman medidas, fotos y revisan cómo sucedió la muerte, después nosotros lo levantamos".

Lacrar (encintar y firmar) es lo que se le hace a las bolsas una vez que el cuerpo ya está dentro, eso quiere decir que el "paquete" ya no puede ser abierto.

"Antes no se lacraba, podías abrir la bolsa, pero ahora ya no sabes a quién cargas", dijo.

Después de que un cuerpo llega al anfiteatro, se dan dos horas para que llegue un defensor de oficio que supervise la autopsia, cosa que anteriormente no se hacía.

Actualmente, el área de homicidios está ubicada en Delta, los casos de feminicidios en la colonia Los Limones, las autopsias y el resto de las muertes son en Semefo.

"Si sale un evento masivo se tienen que usar varias ambulancias, ya que su capacidad es para tres o cuatro cuerpos".

Cuentan con custodia

En ocasiones, los empleados del Semefo tienen que pedir custodia ministerial para no arriesgar su vida.

"Claro que arriesgamos la vida, nos han balaceado por la persona que recogemos, puede ser un viene viene o un jefe de algún cártel, nuestro trabajo sólo es levantar cadáver".

Si un cuerpo está en un cerro o río, Semefo pide apoyo a Protección Civil o Bomberos, ya que son quienes cuentan con el equipo necesario.

"Si no tenemos señal, nosotros de cualquier forma tenemos que traer el muerto, tenemos que investigar cómo", añadió.

Además, contó que hay ocasiones donde el ritmo cardiaco baja a lo mínimo y la persona parece muerta, pero no es así.

"Tengo un amigo camillero en el Seguro, una persona llegó mal y a los minutos dio el azotón, el médico determinó que estaba muerto y le dijo que lo llevara a patología. Mi cuate al dejarlo sintió la mirada y el hombre estaba sentado en la camilla, el camillero salió corriendo y al regresar con varias personas se dieron cuenta que su ritmo sólo estaba bajo, no le quedó de otra y se hizo diabético", contó.

"En Semefo no hay mujeres para autopsias por el trabajo rudo, hay veces que hombres sólo duran uno o dos días", declaró.

Ayudan a aclarar homicidios

Rodrigo aceptó que en su mente no ha estado el cambiar de trabajo, en el que labora 24 horas continuas y descansa 48, por un pago de tres mil pesos quincenales. No obstante, tiene otro oficio.

"Todos los homicidas llegan a Semefo, el joven que disolvió a Francia Ruth en sosa caustica llegó aquí y su expresión era tranquila, como si él no hubiera hecho nada, no se dejó revisar y así se fue directo al Cereso", platicó.

"Sí se detiene al responsable, pero no son enchiladas, nos basamos en testigos, videos y el cuerpo", dijo.

Las petequias son las marcas que aparecen cuando una persona es estrangulada, son los vasos sanguíneos que se rompen.

"Son como pecas muy pequeñas, una ocasión un hombre reportó que su esposa había amanecido muerta, las petequias determinaron que fue ahorcada con una bufanda porque ni huellas de manos tenía".

Toda autopsia es gratuita al público, el costo es absorbido por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).