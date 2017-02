Asegura PRI que AMLO 'manda al diablo al pueblo'

EL UNIVERSAL Publicada el

Tras demandar a Andrés Manuel López Obrador ofrecer una disculpa pública a las Fuerzas Armadas del país, este viernes, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, consideró “preocupante” que en su narrativa histórica, el líder de Morena nunca haya hecho un reconocimiento a los soldados, marinos y pilotos de México.



“Parece que para él los malos son los marinos y militares, que día a día no sólo protegen de la delincuencia a millones de ciudadanos, sino que además apoyan en situaciones de desastres naturales y hacen labor social en cientos de comunidades. Para López Obrador, los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes son los buenos, al grado de que es imperativo defenderlos", subrayó.



Ochoa Reza sostuvo que “de manera incomprensible”, López Obrador tampoco se ha pronunciado a favor de las miles de víctimas de la delincuencia. Y resaltó que, por el contrario, “sus ocurrencias” reflejan una defensa de los criminales, con lo que traiciona a la ciudadanía.



“Con estas posturas, López Obrador reitera que es el de siempre, nada más que ahora ya no sólo manda al diablo a las instituciones, sino que también manda al diablo al pueblo de México”, aseguró.



El líder nacional del Revolucionario Institucional, censuró al ex candidato presidencial por haber criticado la actuación de las Fueras Armadas en el combate que realizan contra los grupos del crimen organizado que operan en el país.



“Las Fuerzas Armadas están más fuertes que nunca y merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento y por eso es reprobable que Andrés Manuel López Obrador haya criticado falsamente a la Marina que es una institución que ha salvaguardado a todos los mexicanos y que actúa de manera decidida en contra del crimen organizado.



“Lo que hizo López Obrador al poner en duda el correcto actuar de la Marina no tiene nombre, se tiene que criticar y él debe de disculparse con las instituciones del Estado Mexicano que se juegan la vida; los hombres y las mujeres de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea se juegan la vida por los mexicanos y que López Obrador haya mentido y los haya criticado merece una disculpa pública”, enfatizó.



Ochoa Reza consideró que la Ley de Seguridad Interior que se debate en el Congreso es muy importante para México, que debe de discutirse ampliamente y confió en que, una vez que se encuentren los consensos y las mejores prácticas nacionales e internacionales, “por supuesto que será aprobada”.



También manifestó su confianza en que el Poder Legislativo continúe de manera seria sus trabajos para tener la mejor legislación en esta materia -y que regularía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública- para el bien de México.