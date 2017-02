Denuncian penalmente por medicamentos falsos en Veracruz

EL UNIVERSAL Publicada el

La Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por las irregularidades detectadas en el caso de los medicamentos falsos y caducos, así como por las 70 mil pruebas de VIH que carecían de registro sanitario adquiridas por el gobierno de Veracruz.



La Secretaría de Salud encontró 21 ampolletas falsas del medicamento Avastin, las cuales aseguró no fueron aplicadas a pacientes de cáncer.



Ante las irregularidades identificadas hasta el momento, las autoridades sanitarias presentaron hoy denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación para la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.



Al dar a conocer los avances de la investigación sobre medicamentos y pruebas de VIH falsas, la dependencia federal indicó que las ampolletas fueron adquiridas entre 2010 y 2011 por el Gobierno de Veracruz a las empresas Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V. y Oncopharma S.A. de C.V., las cuales no son distribuidores autorizados, según informó el laboratorio Roche que fabrica el medicamento.



Roche determinó que las 21 ampolletas “no corresponden a un producto original de Roche y no contienen principio activo, la caja individual no corresponde a las dimensiones y áreas sin barniz, no corresponden al tipo de material, las tintas utilizadas no son las correspondientes a las guías de color, la tipografía no corresponde a las leyendas impresas, tamaño y forma; el vial no corresponde al material del casquillo, el instructivo no corresponde a las dimensiones y al número de dobleces”.



Las empresas Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V. y Oncopharma S.A. de C.V. no fueron localizadas en los domicilios sociales que habían sido identificados en las documentales aportadas durante la investigación por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, y además, dicha dependencia aportó información de cuatro empresas adicionales como suministradoras de dicho medicamento: Labssa S.A. de C.V. (no localizada en el domicilio reportado), Suministros Maxbec S.A. de C.V. (localizada y en funciones actualmente), Bedus S.A. de C.V. (con dos domicilios reportados, uno de ellos en el que ya no se encuentra la empresa y en el otro se encuentra la empresa Dr. Depot, con inicio de actividades en 2013) y Grupo Empresarial Heberen S.A. de C.V. (cuyo domicilio se encuentra en investigación).



Las Secretarías de Salud Federal y Estatal realizaron en conjunto el análisis de un total de 2 mil 55 expedientes de personas que fueron atendidas en el Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz en el periodo 2010-2016, de las cuales se concluyó que el medicamento Avastin fue administrado a 119 adultos.



Indicó que se han asegurado hasta el momento 23 toneladas de medicamentos caducos en diferentes almacenes y establecimientos de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz.



Adicionalmente, se aseguraron 46 mil 984 pruebas rápidas para VIH por carecer de registro sanitario, de un total de 70 mil que fueron adquiridas en 2012 a la empresa Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo S.A. de C.V., por un monto de 9.05 millones de pesos, la cual fue investigada por la Cofepris, pero no pudo localizarse en el domicilio social registrado.



Las irregularidades identificadas hasta el momento han sido hechas del conocimiento de la Contraloría General del Estado de Veracruz, quien fincará las responsabilidades administrativas correspondientes a los servidores públicos que participaron en estos hechos.