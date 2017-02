Funcionario utiliza palabra homofóbica contra turistas

EL UNIVERSAL | CULIACÁN, Sin. Publicada el

Con la palabra “j**os”, el secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, se refirió a los pasajeros de un crucero a quienes en 2013 el alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, no les permitió descender.



En un evento público, con empresarios y autoridades del municipio de Salvador Alvarado, el funcionario estatal se refirió al incidente que se tuvo con los pasajeros del único barco turístico que en ese año tocó puerto, luego de que desde días antes ya no llegaban cruceros por la situación de la inseguridad.



En su explicación sobre el nuevo boom económico que se vive en Mazatlán, Lizárraga Mercado habló en tono jocoso de esa situación.



“Cab**n, el hecho de que viajaran puros hombres”, expresó.



Ante la risa de los asistentes, afirmó que los turistas eran del “otro Laredo”, “de los j**os”.



Durante su plática, la cual versó sobre el potencial de desarrollo de Sinaloa, el secretario dio a conocer que en 2010, desde su posición en el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), se documentó que el número de cruceristas que visitaron ese año el puerto alcanzó la cifra de 530 mil visitantes.



Horas después, el funcionario se vio obligado a rectificar sus expresiones y dijo que éstas no fueron las más adecuadas, pues fueron interpretadas como homofóbicas.



Lizárraga Mercado salió a pedir disculpas públicas por su lenguaje y precisó que su intención no fue ofender a ninguna persona o grupo por sus preferencias sexuales.



En este sentido, consideró no usó las palabras adecuadas para dar contexto al tema turístico de los cruceros en el puerto.



Agregó que ante las diversas reacciones que surgieron por sus dichos, se comunicó con Marioli Rubio López, presidenta de la asociación Corazón Abierto, para enviarle sus disculpas y brindarle una explicación.



Admitió que las palabras que vertió en el evento no fueron con carácter oficial, sino a título personal, puesto que la administración estatal sigue una política incluyente y de respeto a todos los ciudadanos.