Regala diputado fistoles con chapa de oro a 'diputados' infantiles

EL UNIVERSAL Publicada el

El diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, apapachó a los 300 diputados infantiles que participaron en el 10° Parlamento Infantil y les obsequió fistoles con chapa de oro para que se sintieran diputados federales.



El costo de cada pin fue de aproximadamente 100 pesos y lo hizo como un detalle para los menores que vinieron de distintos estados a participar en este encuentro que duró cinco días.



El secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, Rafael Hernández Soriano, indicó que es un compromiso de los políticos atender este claro y firme llamado de atención de la niñez representada en este Parlamento.



“Es un coscorrón a la clase política que no debe pasar inadvertido. Si no trabajamos en pro de nuestros niños, que son el presente y futuro de México, estaremos dilapidando lo mejor que tiene el país”, añadió.



Los legisladores infantiles urgieron construir un país sin violencia en el que se garanticen los plenos derechos de la infancia y quienes los violen o atenten contra ellos no queden impunes.