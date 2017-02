Suman 24 denuncias contra ex funcionarios de Duarte en Veracruz

EL UNIVERSAL | XALAPA, Ver. Publicada el

Un total de 24 denuncias penales han sido presentadas desde diciembre del 2016 a la fecha contra ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



De acuerdo con documentos oficiales, seis dependencias de la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares han acudido a los ministerios públicos a denunciar presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción.



La totalidad de las querellas han sido desplegadas ante instancias de la Fiscalía General del estado, entre ellas la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y Fiscales Especiales.



Los informes oficiales, dan cuenta que han procedido los representantes jurídicos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Salud y Asistencia (SSA), de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Turismo y Cultura, así como de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).



Las denuncias



El director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social estatal ha presentado un total de ocho denuncias por el presunto delito de “hechos” en contra del patrimonio del estado.



La titular de dicha dependencia, Índira González San Román ha declarado que la mayoría de querellas son por presuntas empresas fantasmas que simularon brindar un servicio y cobraron recursos millonarios.



Por su parte, la Secretaría de Turismo y Cultura presentó seis por el presunto delito de hechos ante la Fiscalía General del Estado.



Con cuatro querellas le sigue la Sedarpa, quien denunció sustracción de equipo de cómputo, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, los cuales quedaron asentados en las carpetas de investigación 16/2017, 02/2017 y 10/2017.



La Secretaría de Infraestructura suman tres denuncias penales por los presuntos delitos de incumplimiento del deber legal, peculado y hechos detectados en Maquinaria de Veracruz, en los Servicios Tecnológicos para la Infraestructura y Obra Pública de Veracruz (SETIOP), un organismo público descentralizado, y en las propias oficinas centrales de la SIOP.



Las denuncias han quedado asentadas bajo los números FESP/426/2016/III-II, FESP/474/216/ III-II, y en la UAT/DXI/2852/2016/III.



En tanto, la Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación presentó do querellas ante un Fiscal Especializados; y la Secretaría de Salud una sola denuncia.



La Coordinación General de Comunicación Social, no ha llevado irregularidades ante los ministerio públicos, pues aún se encuentra en proceso de revisión de los archivos de entrega recepción.