¿Qué hacer en caso de redadas?

Ante las redadas de personas con estatus migratorio ilegal en varias ciudades de Estados Unidos, los migrantes y sus familiares en sus respectivos países tienen la necesidad de contar con auxilio e información legal para los afectados por tales medidas.

Por ello, algunas asociaciones civiles y defensores de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos se ha dado a la tarea de realizar una serie de recomendaciones a los indocumentados que viven en la Unión Americana.

Un par de esas organizaciones son United We Dream y The American Civil Liberties Union (ACLU), las cuales realizaron las siguientes recomendaciones para las personas que se encuentran en riesgo de deportación, han sido afectadas por redadas y a las cuales se les busca en sus residencias.

A continuación, El Universal te comparte algunas de las sugerencias que el grupo United We Dream ha enlistado para seguridad de la comunidad y de esa forma, los migrantes no digan o hagan cosas que les puedan afectar, ante un encuentro con las autoridades de migración:

-No abras la puerta y mantén la calma, ya que cuenta con derechos.

-Pregunta para qué están en tu domicilio y solicita intérprete si necesitas uno.

-Orden de arresto. Si ellos piden entrar a su casa, recuerda que las autoridades sólo pueden entrar a su hogar con una orden de arresto emitida por un juez, la cual deben mostrar por la ventana.

-No te resistas. Si entran a la fuerza al domicilio, no te resistas y dile a todos los que están en la casa que permanezcan en silencio.

-Guarda silencio. Si te detienen o arrestan, guarde silencio. Tienes derecho a permanecer callado.

-No firmes. Por lo que más quieras, no firmes nada y menos si es que no lo entiendes. En una gran mayoría de los casos esas firmas pueden trabajar en su contra.

-Reporta y graba. Si puedes, toma fotos y video. Trata de escribir el número de placas o escribe inmediatamente lo que paso para que no se le olvide.

-Ten un plan. Si migración detiene a una persona de tu familia o amigo, inmediatamente avísele a un abogado; pero principalmente haz planes para asegurar que sus hijos estarán seguros durante su ausencia.