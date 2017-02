Crónicas viajeras

MACA ARENA Publicada el

Hace poco vi un video genial de Simon Sinek describiendo el desempeño laboral de los millennial (La verdad sobre los millennials).

Si no lo han visto, dejen de leer esto y vayan a verlo. De verdad. Es que es muy bueno.

El punto es que me llegó. Y Mucho. Supe que estaba describiendo, en palabras cool, todas las conversaciones que los de mi generación tuvimos al entrar al mundo laboral.

Nos topamos con la realidad cual caballos a galope dirigiéndose hacia una puerta cerrada. Y todavía duele el golpe.

No es que me considere poco preparada, simplemente que allá afuera es una jungla donde no le dan un premio de consolación al que perdió.

Primero que nada, ¿no creen que las aplicaciones que te ayudan a buscar trabajo son las “tumba-autoestimas” del siglo XXI?

Yo veo muchas conferencias contra el bulliyng y me parece genial… pero, coaches, están dándole la espalda a una plataforma que rompe la seguridad personal con un solo click.

No con comentarios sarcásticos, ni con meses de conducta abusona; ¡con un solo click!

Infojobs y sus derivados deberían tener teléfonos de psicólogos en sus banners. Sin ninguna explicación, sin ningún por qué aparente, descartan tu perfil y no hay manera de que tu madre les llame para hacerles ver su gran error. Ya ni siquiera te dicen “no eres tú, soy yo”.

Luego vienen las entrevistas. Ese temido momento. Les juro que he salido motivada de unas porque la de recursos humanos me hizo creer lo muy especial que era, para descartarme a la media hora.

Estoy segura que el departamento de RRHH comparte cursos con los que interrogan a los sospechosos.

Recuerdo una vez que en mi mente creí que había conquistado la entrevista hasta que al final me soltó un “te recomiendo cambiar esta frase en tu CV, para que en tus entrevistas futuras el concepto sea más claro.”

POOM. No es que sea telepática pero estaba claro cuál era su intención: te invito a cenar porque sé que es nuestra última cita juntos y de paso te digo tus defectos para que no cometas el mismo error en tu vida…

De estos intentos he salido corriendo y con una ansiedad que si la ciudad entera me lo permitiera, me la comería entera. (Sí, soy de esas personas que comen por ansiedad, no, no he pensado ponerlo en el curriculum jamás).

El medio es duro, tanto que he considerado preguntarle a mi maestra de sexto de primaria por qué no me enseñó física cuántica; a mi profe de secundaria el por qué no se le ocurrió enseñarme a pagar impuestos; al de la prepa, técnicas básicas de defensa personal y a los de la uni… bueno con los de mi carrera sería una conversación un poco más larga comenzando por un “¿Por qué no me lo advertiste? y acabando con un ¿Qué te he hecho para que me permitieras salir de aquí?

Dramas aparte. Ya sentada en mi respectivo escritorio y habiendo pasado todas esas pruebas sintiéndome Katniss (la de los Juegos del Hambre), puedo decir que podremos ser una generación que le cuesta adaptarse pero, al menos, nos sabemos reír de cada fase…



(continuará) (léase con la voz en off de las telenovelas)