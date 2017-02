Afectan obras traslados de mercancías

VANESSA RIVERA Publicada el

En la inauguración de su centro logístico ubicado en el Parque Amistad, de Apaseo el Grande, Jordan Dewart, presidente de Yusen Logistics, aprovechará la oportunidad para expresar al alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo que también las obras que se realizan en la ciudad afectan a la actividad logística.



“Las obras que están haciendo en Celaya también nos están afectando, tanto en los servicios que ofrecemos como en el traslado de los empleados, porque muchos son de Celaya y para venir a trabajar acá me han expresado que la situación es complicada por el tráfico que generan las obras”, comentó.



Dewart dijo apreciar que se realicen las obras para mejorar el entorno, pero lo que pedirá al Alcalde es que no se ‘afloje el paso’ y que los trabajos se terminen en tiempo y forma para tratar de afectar lo menos posible las operaciones, no sólo de la empresa que preside, sino de todas las que se ven afectadas.