Cautiva cantante con sensual baile en el tubo

EL UNIVERSAL Publicada el

La ex vocalista de Playa Limbo, María León, hace aún lado los complejos y tabúes, se desinhibe y se muestra como una mujer sensual y atrevida, y es que la cantante decidió compartir con sus seguidores de Instagram un video donde muestra sus avances en sus prácticas de “pole dance”.

León, posteó un sencillo mensaje, “Agarrando velocidad para el vuelo, #Sin miedo”.

No cabe duda que la intérprete de “Sola", no sólo cuida sus cuerdas vocales, que le permiten colocarse como una de las artistas del medio musical con mejor voz, sino que también se ocupa de mantener una figura envidiable, que como ya mostró no es de a gratis, pues las horas que dedica al ejercicio en tubo son atenuantes para lograr la perfección y el manejo de la técnica.

Los que lo disfrutan son sin lugar a dudas sus seguidores que de inmediato le agradecieron tan bonito detalle.

Del entrenamiento de hoy con @b3rn7 #Fabi ❤ #Polefitness #Entrenando #iloveyonishakti Una publicación compartida de María León (@sargentoleon) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 9:45 PST

Y el video: