Celebran la vinculación a proceso de ex sacerdote

Luego de que en la audiencia celebrada el pasado viernes en los juzgados de Irapuato, en la que el ex sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez fuera vinculado a proceso, la asesora jurídica de la primera víctima, Dalia Ramírez se mostró satisfecha con la resolución del Juez de oralidad José Luis Argüello Uribe al Vincularlo a Proceso con prisión como medida preventiva durante cuatro meses.



Cabe recordar que el ex vocero de la Arquidiócesis de León, es acusado de los delitos de violación, abusos sexuales y corrupción de menores, en agravio de una estudiante de 15 años de un colegio privado de monjas para señoritas.



“Con esta resolución queda acreditado que efectivamente la menor sufrió un agravio y no por pruebas subjetivas, ni por dichos, sino comprobado con pruebas objetivas” apuntó la abogada.