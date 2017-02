Piden no afectar a comercios con obre en vialidad

REDACCIÓN Publicada el

Un plan de apoyo a los comerciantes que pueden resultar afectados por las obras de rehabilitación del Tercer Cinturón Vial, es lo que solicitó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato, Andrés Salas Zurita.



La obra comprende alrededor de 8 kilómetros, buscando la rehabilitación de bulevares como Esperanza y Los Reyes, entre otras importantes vías de comunicación donde, indicó Salas Zurita, se encuentran instalados alrededor de 400 comercios.



“Queremos poner el dedo sobre el renglón es de que antes de que se inicien estas obras, haya un plan de rescate para todos los comerciantes que están en estas avenidas (...) si mal no recuerdo cerca de un año que estarán cerradas estas vialidades, y no hay comercio que aguante un año cerrado”, solicitó. Agregó que exhortan a las autoridades a que no se olviden del comercio de la zona.