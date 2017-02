Amalgama de Robin Myers

JAIME PANQUEVA Publicada el

Salir a marchar un domingo puede parecer un propósito muy válido para disentir de las políticas xenófobas, neo-nacionalistas, proteccionistas o, simplemente, racistas de nuestro vecino del norte. Algunos, más por confusión respecto a los motivos de la amplia variedad de temas expresados en la convocatoria que por falta de estado físico, decidimos quedarnos en casa.



Gritar en la calle es una buena y eficaz manera de llamar la atención de este y del otro lado de la frontera, pero existen otras maneras de tender puentes. Los libros y la literatura son un buen ejemplo.



Este fin de semana se lleva a cabo el 12 Festival Internacional de Escritores en San Miguel de Allende, que atrae a cientos de escritores aficionados de Estados Unidos y Canadá con una oferta de talleres y conferencias de excelente nivel. A la par de la sección en inglés, se desarrolla un festival en español que ha ido ganando adeptos y renombre gracias también a la calidad de sus talleristas.



Respecto a los libros, y a eso viene mi recomendación de hoy, Amalgama (Conflations) de Robin Myers (Ed. Antílope, 2016), un poemario bilingüe, compuesto por el versátil inventario de sensaciones y lugares que despliega su autora. Myers, nacida en Nueva York y residente desde hace años en la Ciudad de México, vive a diario la comunión de la lengua de Whitman y la de Vallejo. Su libro, escrito y, junto a varios poemas, publicado originalmente en inglés tiende un puente, gracias a la traducción de varios poetas, que permite al lector situarse en ambas orillas de la frontera idiomática. Para aquellos que disfrutamos las minucias del lenguaje, es un gran ejercicio zigzaguear las páginas; saltar de lo traducido a la versión original y viceversa, para enriquecer las lecturas de cada poema.



Con este segundo ejemplar de la colección Alberca vacía, Ediciones Antílope apuesta por una sensibilidad fresca, colmada de descubrimientos, de relaciones sensoriales que se funden con la experiencia y la memoria, en búsqueda de la comunión con lectores en ambos idiomas.



Para la muestra, el poema más breve del libro:



Yet another attempt to say something about Jerusalem



The neighbours buried him at night.



The soldiers watched



from the road below.



The soldiers held the flashlights.



He was their son.



You and I, who had none,



walked through the beams



on our way home.



Otro intento de decir algo respecto a Jerusalén



Los vecinos lo sepultaron en la noche.



Los soldados observaban



carretera abajo.



Los soldados sostenían linternas.



Él era su hijo.



Tú y yo, que no tuvimos,



atravesamos los rayos de luz



camino a casa.



Amalgama, de Robin Myers, otra forma de tender puentes.



