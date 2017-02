FRANCISCO EDUARDO MAC-SWINEY SALGADO Publicada el

El fenómeno de Donald Trump con sus dimes y diretes ha sido capaz de hacer emerger en nuestro país una especie moderna Torre de Babel. Entre la confusión de las líneas a seguir contra los embates catastróficos de la presidencia norteamericana, los discursos oficiales o no (ambos sin rutas definidas a seguir) ensombrecen los caminos y provocan solo ruidos enormes que los sonómetros y decibelímetros registran en las escalas de lo ya prohibido. Y, sí, mientras más nos acercamos a zonas francamente oscuras, más ruido generamos. Ante la copiosa andanada de noticias alarmantes, lo común es que a través de redes sociales, corrillos, chismes y demás, la información circule y se multiplique pasando sin trascender. También sucede que, de manera personal, los que se informan lleguen a expresar puntos de vista y posibles soluciones, pero, en una Babel, sea por diferencia de lenguajes, de valores u otras cosas, la comunicación leal y constructiva no puede establecerse. De esta manera, en el final del túnel, hay que enfrentar a un mundo de información y a otro correspondiente de soluciones y recomendaciones, fuera de bases razonadas y sólidas. Estamos, pues, en medio de una Babel contemporánea. Una Babel se da, según la opinión del director de cine Ermanno Olmi, comunicólogo, cuando, aunque se tenga un lenguaje común, no tenemos un sentimiento colectivo, ya sea para escuchar o comunicar con propiedad.



Por otro lado, el franciscano capuchino y desde 1980 Predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa, asegura que el relato de Pentecostés contiene una clara alusión, por contraste, al episodio de la torre de Babel. Pero si queremos pisar fuerte en esta lectura, anotemos el significado de Pentecostés: festividad de carácter religioso que se celebra cincuenta días después de la Pascua. Hay que agregar que para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la Ley de Moisés en el monte Sinaí, cincuenta días después del éxodo; y para los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. En ambos casos se puede interpretar lo sucedido como la unificación de propósitos, de criterios, para, como se dice, jalar todos hacia el mismo lado. Y como las figuras bíblicas andan lejos de los ambientes que ahora frecuentamos, habrá que esperar que surja una voz entusiasta con calidad moral suficiente para ordenar el camino del porvenir o nos condenaremos por siempre a las estridencias.



