Alteran 'a la brava' fincas históricas

ANDREA MURILLO | León Publicada el

Antiguas fincas del Centro Histórico son remodeladas sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



Desde que inició el año, particulares se han dedicado a violar las leyes que pretenden conservar edificios históricos de León.



El pasado viernes la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró por falta de permisos la construcción en el edificio “Casa Obregón”, de estilo neoclásico, con una columna escultórica de estilo barroco, ubicado en la esquina de Pedro Moreno y 5 de Mayo.



Hace un mes, según empleadas de Liz Minelli, dejaron el edificio para mudarse a tres locales de éste; desde entonces la casa fue adquirida para instalar una zapatería, que hasta ahora no tiene permiso de construcción ni por parte del INAH ni de Desarrollo Urbano.



Inspectores de la dirección no han podido entrar a Casa Obregón, señalada en el catálogo de monumentos históricos del INAH con número 11 020 001 0027 ZM-PA-018, para revisar los daños.



En las visitas han encontrado cerrado, sin embargo, se observa que la fachada de cantera fue pintada a pesar de su prohibición



“Desarrollo Urbano realizó visitas de inspección desde el pasado 29 de enero, concediendo al particular derecho a audiencia. En una segunda visita se documentó que los trabajos continuaron, en interiores y fachada por lo que este viernes se procedió a la medida de clausura”, informó la dirección a través de una ficha informativa.



Maltratan ‘El Círculo’

El 7 de febrero, Desarrollo Urbano clausuró los trabajos que realizaba un particular en el edifico del ‘Circulo Leonés’, “por carecer de permisos de construcción federal y local”.



El inmueble de estilo arquitectónico neoclásico, edificado en el Siglo XIX y catalogado por el INAH con código 110200010191, se ubica en la zona peatonal de Madero.



A raíz de una denuncia ciudadana, Desarrollo Urbano realizó una visita de inspección a la finca, a la que le quitaron plafones, muros y pisos del antiguo bar. El particular ya se acercó a la dirección.



“Una intervención a este tipo de inmueble requiere, en primera instancia, un permiso expedido por el INAH, y un permiso por la Dirección. Ninguno de estos fue presentados en la visita de verificación”, informó la dependencia.



“Mantenemos el compromiso de vigilar el desarrollo ordenado y sustentable de León”, añadió un vocero de Desarrollo Urbano.



Pero la ciudadanía considera que la dirección vigila demasiado tarde.



“Cuando ya está parte del edificio destruido. Que prevengan la destrucción de antiguas casas para que se conserven”, opinó Álvaro Ramírez, vecino de la zona.