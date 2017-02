Apoyan lucha de Primo propietarios de palcos

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | León Publicada el

En una sencilla mesa, instalada en las afueras del estadio León, Primo Quiroz Durán continuó ayer la lucha para evitar que el inmueble quede en manos de Roberto Zermeño Vargas, su hijo Roberto Zermeño Reyes y el socio de ambos, Héctor González



Propietarios de palcos del estadio León que respondieron a la convocatoria que circuló ayer para iniciar demandas de amparo se dijeron confiados en que la interposición de estos recursos para proteger la propiedad del inmueble será una medida efectiva.



Tras la convocatoria hecha por el doctor Quiroz Durán vía redes sociales para que los propietarios presentaran documentación que se usará como base para estas demandas ante los tribunales federales, ya se tuvo una respuesta inicial de los aficionados, 63 de los cuales acudieron a entregar sus documentos ayer, antes del partido.



Quiroz hizo la recepción de copias de títulos de propiedad e identificaciones oficiales de los respectivos titulares, además de teléfonos de contacto para convocarlos cuando se requiera iniciar las demandas.



En entrevista, Quiroz detalló que esta recopilación de documentos y datos es una medida de prevención, pues las demandas se iniciarán hasta que se diera un fallo a favor de Roberto Zermeño.



“Si se da una decisión adversa nosotros ya estamos puestos, porque ahorita no somos sujetos de interés”.



También detalló que ha conocido que tres de los casi mil quinientos propietarios ya presentaron amparos de manera individual, aunque no ha conocido a detalle esos procesos. Además de que se han sumado otros esfuerzos similares a éste para preparar otros amparos.



“El chiste es unirnos, y sumar, estar listos, soy todavía de los que piensa que tenemos la razón y que la justicia está de nuestro lado”, afirmó Quiroz.



“Es muy buena la iniciativa, tenemos que ampararnos todos para rescatar lo que es de aqui de la ciudad, de la gente. Debe tener buen resultado”, expresó Alejandra Pons, de 52 años, una de las propietarias de un palco en el inmueble.



“Nos enteramos vía WhatsApp y nos parece muy bien esta medida, porque no había nadie que se quisiera encargar a realizar este tipo de trámites”, mencionó Alonso Vega, otro de los propietarios que respondieron a la convocatoria.