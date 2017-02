Protestan por mal estado de caminos vecinales

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | León Publicada el

En su visita por la zona rural del norte del municipio, miembros del Ayuntamiento recibieron reproches porque los caminos sólo reciban mantenimiento con motivo del Campeonato Mundial de Rally.



El titular de la Dirección de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, en la visita a Rincón Grande, había destacado que entre el seis de febrero y el 3 de marzo se intervendrán ocho caminos de terracería en la zona, con una inversión de 2.6 millones de pesos.



Pero en la siguiente comunidad, Margarito Cifuentes, delegado de de La Jaraleña, les soltó:



“Qué bueno que nos los han estado componiendo por el rally, si no fuera por eso a lo mejor el camino estaría bien arrumbado, sí se siente cuando no pasa el rally por ahí”.



Momentos después en una nueva intervención, Cortés Galvan rechazó que los mantenimientos se dieran solo por la competencia.



“Los revestimientos no sólo los traemos en esta zona, las traemos en muchas otras zonas, así que independientemente del rally, aquí vamos a seguir interviniendo”.



El delegado igualmente pidió ayuda para construir una plaza en la comunidad:



“Sueño que tenemos un kioskito, unos portalitos, unas banquitas para sentarnos nosotros, igual unos arbolitos para que haya sombrita”.



Como respuesta el titular de Obra Públcia señaló que se trabajará en la elaboración de un proyecto y luego en ver cómo costearlo.



“Ocupamos muchas cosas. Ya nos dieron un frijolito, una maseca, pero pues ocupamos más, otras personas no alcanzaron nomás unas cuantas, y esperamos que sea todo el año y no vaya a ser nomás una vez y ya acabó, porque si está dura la crisis”, insistió Cifuentes.