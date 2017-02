El reto para los votantes ya se asoma

JUAN AGUILERA AZPEITIA | LEÓN Publicada el

Se antoja tonto esperar

un milagro para salvar

a México del marasmo

económico y político.

Los encuestólogos,en mucho adivinos modernos, ya mueven sus cartas para causar si no impacto, al menos cierta inquietud entre los electores mexicanos.

Sin mostrar su metodología aseguran que Margarita Zavala bajó y el que lance el PRI no las traerá todas consigo ya que se le cruza en el camino la baja estima en que el pueblo tiene, en este momento, a Peña Nieto.

Y ello aunque el nominado o nominada lleve en su faldón las siglas del Verde, el PT o los restos del partido que le regalaron a Elba Esther Gordillo, no saldrá triunfador.

De todas formas aseguran los sapientes que va muy adelante Morena y su seguro candidado Andrés Manuel López Obrador.

Detengámonos un momento en reflexionar sobre el fenómeno que representa el conocido como Peje.

Lleva 18 años en campaña, que se dice fácil pero no es cualquier cosa. En ese lapso ha movilizando gente por todo el país, en ello no se gasta un peso ni dos; es muchísimo dinero el que se ha invertido, ¿de dónde ha salido? A ciencia cierta nadie lo sabe.

Hay potentados que últimamente fueron balconeados como sus mecenas, pero jugársela así de fácil, con una sola carta, se antoja aventurado; pero aún suponiéndolo que así fuera es insuficiente el recurso para una labor tan plolongada. La duda persistirá por un rato más.

López ha pretendido mostrarse impoluto y para lograrlo presentó su 3 de 3, con lo que a nadie convenció puesto que exhibió estar casi mano sobre mano e ir al día. Sus bienes ya los heredó. Así se las gasta el aspirante.

Pero vámonos al fondo de su empeño. Quiere la presidencia. Y...¿quién es él?. Un tabasqueño, mexicano claro, que fue cuadro importante del PRI de donde salió para ir al PRD. Allí ocupó importantes posiciones hasta ser mandamás y Jefe de Gobierno del D.F. (que así se denominaba).

En ese desempeño muchas y costosa obras no se clarificaron. Hoy en día no se sabe lo que se erogó para los pasos a desnivel conocidos como segundo piso.¿Cuentas claras? No.

Cuando le ganó la presidencia Felipe (el desobediente) Calderón, López mandó las "instituciones al diablo", así en esos términos.

Acto seguido tomó el Paseo de la Reforma, en el mismo DF, de donde nadie lo movió, aunque al final ya no era más que campo en donde algunos vagos hervían comida y jugaban pelota.

Hoy, como con una nueva túnica repite estribillos y lanza sus nuevas propuestas que se encaminan a sorprender incautos. Una de ellas se esconde en un guante blanco al ofrecer, seguro para que no lo ataquen, admistía, como quien dice perdón para los que han delinquido en el poder.

O sea que si el Presidente actual no pudo o no quiso detener al ex Gobernador de Veracruz, el Peje menos hará cumplir esa orden de aprehensión. Con el borrón y cuenta nueva que ofrece, todo será volver a empezar.

Pero como a López lo desborda la demagogia, ya está prometiendo a los pensionados el aumento, 100% de su percepción actual. Hablar de esa manera en sus promocionales de la televisión es un torrente de irresponsabilidad. ¡Apoco se convierte en mago!